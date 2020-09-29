文在寅總統：“感到歉疚……金正恩的道歉具有特別意義”. September. 29, 2020 07:42. by 黃炯?, 金志炫 constant25@donga.com,jhk85@donga.com. 文在寅總統28日就海洋水產部所屬漁業指導員李某（47歲）被殺事件表示：“朝鮮國務委員長金正恩向我國國民們表示非常抱歉，我認為其中具有特別意義”，“期待它成為推動南北關系進壹步發展的契機。”同時，他還首次就此次事件道歉說：“無論原因如何，作為理應保護國民人身安全的政府，我對此感到非常歉疚。” 文在寅當天在青瓦臺首席秘書和助理會議上就金正恩的道歉表示：“作為朝鮮最高領導人當即直接道歉，這是史無前例的、十分罕見的。”這是文在寅自22日遇害事件發生6天以來首次就此次事件公開發表言論。 文在寅表示：“金正恩委員長也沈重地認為此次事件非常嚴重，從中可以確認他不希望南北關系破裂的心意”，“希望從解決此次事件開始，重燃對話的火種，打開合作之門。”他還表示：“朝鮮當局在韓國政府要求負責任的答辯和采取措施後僅過壹天（25日）就發出通報，迅速道歉並承諾了不再發生類似事件”，“朝鮮明確表達了不希望韓朝關系陷入無法挽回的局面的意誌，我給予評價。”他同時表示：“將要求朝鮮至少優先重建並重啟軍事通信線。” 但有人指出，在朝鮮前壹天就韓國軍方的正常搜索行動威脅稱“預告了不好看的事件”的情況下，文在寅沒有譴責朝鮮的野蠻行徑，反而使用“具有特別意義”“非常罕見”“可以確認心意”等措辭來評價金正恩的道歉是否合適。 另外，就文在寅當天表示“必須結束悲劇反復上演的對抗歷史”，有分析認為，這再次確認了23日他在聯合國大會視頻演講中提出的推進終戰宣言的意誌。在28日的國會外交統壹委員會上，共同民主黨議員金慶協等提議的“敦促韓半島終戰宣言決議案”和“敦促允許赴朝鮮個人行旅遊決議案”等議案被自動提交，但由於在野黨的反對，最終被提交到了議案協調委員會。

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