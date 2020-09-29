吉他演奏家朴葵姬說：“因新冠疫情推遲了半年...希望舉辦像慶典一樣的演唱會”. September. 29, 2020 07:41. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “我想舉辦一場像慶典一樣的演唱會。” 吉他演奏家朴葵姬(照片)的回國之路非常艱難。今年3月末，她從西班牙飛往韓國的航班被中斷。轉機去了墨西哥之後，仁川之行就消失了。她乘坐有主樂器的飛往東京的飛機，因為禁止進入日本，只收到了樂器就來到了首爾。第二天收到了短信。短信的主要內容為，不得不取消原定於4月舉行的演唱會。 上個月也取消了一次，推遲了半年時間的“朴葵姬出道10周年紀念演唱會”終於要開始了。下月17日下午5點，首爾樂天音樂廳。 “在有記憶的過去很長一段時間裏，我一直在彈吉他。” 在3歲時跟著媽媽去的吉他學院裏彈撥吉他是她吉他之路的開始。從2007年22歲開始，她先後9次在國際大賽上奪冠。2008年在比利時佛蘭堂比賽上，她成為首位登上冠軍寶座的亞洲人及女性。2010年她正式登上演唱會舞臺，在2年後的西班牙阿拉姆布拉比賽上，雖然出現了突然中斷演奏的失誤，但高度評價其藝術性的評委們把冠軍獎杯頒給了她。 這次演唱會分為兩個部分。第1部分朴葵姬將獨自演奏10年來聽眾反響熱烈的歌曲。以西班牙國民音樂家阿爾韋尼斯的歌曲為開端，經過馬勒第5號交響曲第4樂章《小柔板》改編版等，以震撼人心的阿根廷作曲家希納斯特拉的奏鳴曲結束。“這是一首具有強烈風格的歌曲，希納斯特拉的手指甲都磨破了，考慮到指甲修剪問題等，因此將其作為第一部分的壓軸曲。” 在第2部分中，長笛演奏家趙成延和同僚吉他手們將一起演奏。屆時將演奏皮亞佐拉《探戈的歷史》和比才《卡門組曲》。她解釋說，“這是從受到大眾的尊敬和愛戴的藝人們那裏接受10周年祝賀的主題。” 雖然朴葵姬是憧憬著日本女吉他手村治佳織長大的，但現在的她在吉他迷基礎深厚的日本擁有更多的粉絲。發行8張專輯的大部分都是日本唱片專刊《唱片藝術》的特選專輯。這是用比一般男演奏者小一節半手指的手完成的事情。 10月她將發行新專輯。加入了在作品中烙上西班牙人的靈魂的阿爾韋尼斯和格拉納多斯等人的作品。她笑著說：“比起宣傳我的名字，更急於宣傳古典吉他魅力的工作。”因為它是無比細膩，而且像鋼琴一樣，能表現所有和弦的樂器。 雖然她征服了很多比賽，並在國際舞臺上嶄露頭角，但她還在不斷“學習中”。她在西班牙阿裏坎特音樂學院攻讀碩士課程，因新型冠狀病毒肺炎，學士日程也被中斷。計劃2022年畢業後到德國攻讀博士課程。 “完成演奏後，會有一種空蕩蕩的感覺。我從學習中得到充電。即使花一輩子的去學習，也會有很多東西沒法學會。” 門票為5萬~10萬韓元。

한국어