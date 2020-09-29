1比1027的交換. September. 29, 2020 07:42. . 2006年，兩名以色列士兵在以色列和黎巴嫩邊境附近被真主黨綁架。綁架地點是在以色列境內還是黎巴嫩境內，曾引起爭議。也就是說，這是綁架還是正當逮捕，但以色列因為這壹事件發動攻擊，引發了30多天的戰爭。 2014年，巴勒斯坦抵抗組織哈馬斯在加沙地帶潛入以色列陣地，殺害了兩名士兵，並綁架了壹人。哈馬斯將這名士兵救活，並扣留了5年。強硬壹邊倒的以色列竟然答應了談判。黎巴嫩戰爭期間加重的國際譴責固然是譴責，但國內史無前例的反對也給以色列帶來了巨大負擔。隨後，以色列釋放了1027名巴勒斯坦囚犯，進行了前所未有的1比1027的交換。 有關以色列的侵略行為是否正當的爭議暫且放下不提。雖然兩起事件的解決方法不同，但共同點在於，國家不會放任國民的生命不管，哪怕只是壹人。這是國家存在的理由，也是有史以來權力存在的理由。 幾天前在西部海域發生的殺害事件的受害者不是戰時狀態下的士兵，而是平民。這不是誤射，也不是誤炸，而是故意殺人。我軍和政府卻說出了哪怕是在壹天前建軍、政府在壹天前上臺也令人無法理解的話。 列寧國家論的最大錯誤，就是國家和軍隊只為維護統治層的利益而誕生。並非如此。確實有這樣的功能，但本質是保護國民的財產和生命。在抵抗軍事獨裁的年代，運動圈喜歡列寧的國家論。他們的本意不是要建設支配層的國家，而是要建設國民的國家。 從最近幾天發生的事情來看，不知道是“國民的國家”還是“支持階層的國家”，或者是“政權的國家”。甚至出現了“金正恩啟蒙專制君主論”。過去曾強烈譴責啟蒙專制君主不過是欺騙性的獨裁權力的人究竟是誰啊？

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