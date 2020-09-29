連遇害國民的遺骸都沒找到，難道想用終戰宣言來討朝鮮的歡心嗎？. September. 29, 2020 07:42. . 共同民主黨昨天在國會外交統壹委員會全體會議上開始推進敦促韓半島終戰宣言的決議案。在野黨要求撤回議案，但執政黨卻以“決議案已充分考慮”為由，將議案交給了協調委員會。執政黨還試圖提交敦促赴朝鮮個人行旅遊的決議案。 執政黨推進終戰宣言決議案是為了響應文在寅總統23日在聯合國大會上的演說。訪問美國的外交部韓半島和平交涉本部長李度勛昨天表示，“坐下來談，就會有共識”，表明了與美國的討論意向，這也表明政府和執政黨將全力推進終戰宣言。 但是朝鮮對終戰宣言沒有表現出特別的關心，美國也明確表示在無核化沒有進展的情況下不會發表終戰宣言。文在寅政權在任期內將終戰宣言留作政權的業績，並以此為媒介重燃朝美談判火種的意圖雖然存在，但那只是消耗將來在無核化取得進展的階段與朝鮮交換的壹個主要籌碼。更何況，不顧我國國民被殺的野蠻行徑，強行推進終戰宣言的政府和執政黨的行為，只會向朝鮮發出錯誤信息，並加劇韓國內部的南南矛盾。 金正恩之所以說“對不起”，是因為深刻地接受了韓國國民的憤怒。但似乎認為壹句話就解決了所有問題，要從改善韓朝關系做起的說法從青瓦臺等政府和執政黨噴湧而出，難道不是因此，朝鮮才會不僅沒有同意聯合調查，反而說什麽“侵犯領海”，回到了威脅模式？相比推進盲目的終戰宣言，表明堅定的決心，使朝鮮不再隨意傷害我國國民的生命，這才是執政黨的首要任務。

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