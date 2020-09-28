朝鮮應停止賊喊捉賊，接受聯合調查. September. 28, 2020 07:58. . 朝鮮中央通訊社昨天發表了題為《警告韓國當局》的報道，聲稱“南方（韓國）動員了眾多艦艇和船只，正在侵犯我方水域”。朝鮮稱韓方為尋找被朝鮮軍人槍擊身亡的韓國國民而在西部海域“北方界線（NLL）”以南水域進行的搜索活動為“侵犯領海”，要求韓方中斷搜索。朝鮮還威脅說：“這樣的行動會引發我們應有的警惕心，預示著又將發生其他不好看的事件。” 據分析，在青瓦臺要求朝鮮進行進壹步調查並提議進行南北聯合調查兩天後，朝方的這壹“報道”事實上表明了拒絕態度。其中也有通過官方媒體報道這種低水平的警告試探韓國政府的應對方法的考量。特別是朝鮮再次采用了不承認海上邊界的老套的“北方界線無效化”手法。朝鮮通過強調這是危險紛爭地區發生的事件，因此不要考慮進壹步搜查或聯合調查。 朝鮮壹方面如此，另壹方面卻表現出披露己方搜索計劃和發現屍體時的移交程序等老套的雙重姿態。這種欺騙性的態度在25日朝方發來的電話通報中就已經顯露出來。朝鮮雖然承認射殺了韓國國民，但徹底否認了其過程和之後的野蠻行徑。韓國國民沒有越境北上的意願，朝鮮軍人也沒有毀損屍體，只是焚燒了漂浮物而已。 最終，對於韓國國民的慘死，到底哪壹方在說真話，取決於能否找到屍體。如果朝鮮聲稱沒有損毀屍體的主張不是謊言，甚至如果金正恩國務委員長的“對不起”道歉不是言不由衷，那麽朝鮮根本沒有理由在聯合搜索和調查上猶猶豫豫。反而應該臨時開放到“北方界線”以北。 當然，也許朝鮮很難接受史無前例的聯合調查。因此，韓國政府和執政黨應該更加團結國民輿論，強烈要求進行聯合調查。特別是安保負責人們，在強調朝鮮的道歉迅速“罕見”之前，應向朝鮮嚴正追責。但是，執政黨和周邊人士反而將金正恩比喻為“啟蒙君主”，並紛紛發言稱，無論此次事件對南北關系產生何種影響，都要把它最小化。難道不是因此朝鮮才死灰復燃了大言不慚、反言威脅的“賊喊捉賊”的壞習慣嗎？

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