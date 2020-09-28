打開植物性肉類市場的鑰匙“價值消費”. September. 28, 2020 07:58. by 未來食物實驗室代表 劉時斗 sidoo@fflab.kr. 今年的梅雨前所未有地漫長。春天和秋天越來越短，實際上韓半島的平均氣溫正在上升。隨著氣候的變化，人們對環境問題的關註也在增加。 對環境和動物倫理等敏感的“MZ壹代”（千禧壹代和Z壹代）消費者們還直接要求企業進行變化。變化最快的領域是商品包裝材料。將用於產品包裝或配送套餐的包裝材料換成生物分解性塑料，用紙代替塑料標簽的舉動迅速成為消費文化。環保這壹關鍵詞現在成為了顧客選擇所必需的因素。它已成為品牌化的重要軸心。 與環保包裝材料壹樣，有部分領域被期待會趁著環保的潮流在市場上快速成長。那就是植物性肉類（人造肉）。美國食品科技企業“Impossible Foods（不可能的食物）”“Beyond Meat”等因成長而備受矚目的植物性肉類，將解決現有畜產業的問題和局限。即，減少畜產業的水消耗和溫室氣體排放。 根據2019年聯合國發表的資料，為了生產壹個普通的牛肉漢堡，需要2000升左右的水。用植物性蛋白質制作的肉類制作漢堡包的話，可以節約75%∼95%的用水量。不免期待，像這樣追求與現有肉類相似的味道和口感，並劃時代地減少給環境帶來的負擔的“人造肉”類在很多國家的人氣越來越高。 但在韓國，這種植物性肉制品還沒有達到預期銷量。原因是什麽呢？ 第壹，韓國消費者已經大量攝取植物性蛋白質。韓國的蔬菜攝取量在經濟合作與發展組織成員國中排在前壹前二位。韓國人吃蔬菜本身比較多，植物性蛋白質原也已經攝取很多了。那就是豆腐和豆漿。 第二，吃肉的方式。植物性替代肉的加工特性上有很多像漢堡包肉餅壹樣磨碎的形態。但是與加工肉相比，韓國人更喜歡親自烤生肉吃。替代肉當然也可以烤著吃，但無論如何，很難期待它會有像肉的味道。雖然在韓國國內也推出了用植物性替代肉制作的漢堡包，但無論如何，如果不適用於韓食，存在壹定的局限性。 那麽，追求親環境的替代蛋白質、替代肉類產品很難在韓國市場取得成功嗎？有必要觀察與替代肉相比增長速度更快的植物性乳制品群。雖然國內牛奶消費量在下降，但是素食主義者喜歡的杏仁奶和椰奶的成長趨勢非常迅猛。事實上，杏仁牛奶的開發雖然不是為了環保，但是與牛奶相比，溫室氣體排放量和用水量少是事實，這壹點對銷售有幫助。 另外，在歐洲和美國，不使用牛奶的植物性酸奶市場也在快速增長。壹些產品也被介紹到了韓國。植物性替代雞蛋也即將在韓國市場上市，期待與乳制品群類似的快速增長。 植物性肉類也可以像植物性乳制品壹樣逐漸擴大市場，如果這種戰略接近的話，也不是沒有勝算。即，植物性肉類在加工技術極度發達、確有肉味之前，結果壹定程度上還得依靠強調環境的“價值消費”。 另外，從長遠來看，應該通過技術開發，從根本上改善味道，尋找合適的烹調方法，追求味道的大眾化。為了讓植物性肉類大眾化，韓國人喜歡的、把肉搗碎用作餡料的包子（餃子）看起來最合適。特別是，冷凍包子（餃子）作為家庭中可以方便食用、推出多種新產品的市場，可以考慮使用植物性肉類。 現在對於環境問題，消費者能減輕多少負罪感越來越重要了。特別是以MZ壹代為對象的品牌，必須將環境的價值作為產品和服務內的壹個要素來設計。

한국어