用從塑料瓶中提取的纖維生產T恤...布來亞克將“環保”作為勝負手. September. 28, 2020 07:58. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 經歷因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情帶來的業績不振的時裝業界將“環保”作為新的增長動力。這是針對追求環境親和、動物倫理、道德性等價值消費的MZ一代(千禧年+Z世代)，提高附加值的構想。 今年2月，布來亞克(Blackyak)將公司使命改為“BYN Blackyak”，是積極生產環保產品的戶外用品企業。公司今年年初成立了“New Life Tex”特別工作組(TF)，制定戰略，從回收被丟棄在國內的塑料瓶到回收再生纖維、最終產品的生產•銷售，構建“資源循環模式”。在其它企業因異物等純度問題，使用從日本、中國臺灣等海外進口的再生纖維的情況下，布來亞克表現出了與眾不同的行動。為此，今年5月，布來亞克與擁有利用廢棄塑料瓶的再生纖維量產體系的企業攜手合作。該公司與SM集團的化學纖維制造企業“TK化學”簽訂了業務協議，在國內首次從國內廢棄塑料瓶中提取再生纖維。為了制作一件短袖T恤，回收利用了15個500毫升的塑料瓶。 第一項成果於今年8月問世。該再生纖維結合了布來亞克獨有的技術力，推出了綠環保T恤。到明年為止，環保產品將擴大到T恤、褲子、搖粒絨、外套等。 從布來亞克的立場來看，“環保”並不是馬上就能盈利的事業。布來亞克最近的外部形勢和銷售額都呈下降趨勢。市場占有率停留在3~5位，銷售額在全盛期的2013年達到5805億韓元的高點後有所減少，去年為3348億韓元。但是，對於下一代消費主軸的MZ一代來說，“可持續性”具有重要的價值，因此，公司方面決心以堅定的信念為基礎，持續投資環保產業，奪回國內戶外用品市場的領先地位。 這一戰略由布來亞克的最大股東兼代表理事姜泰善的兒子姜俊錫企劃本部長(常務)主導。他主導了2015年美國波特蘭的戶外品牌“NAU”的收購。NAU追求可持續時尚的環保精神，符合布來亞克追求的終極價值。但是姜本部長的環保戰略仍然面臨著考驗。NAU在去年上半年(1月至6月)收購4年後成功扭虧為盈，但每年仍出現50億韓元左右的赤字。 布來亞克計劃今年充分發揮NAU的杠桿作用，加快進軍美國市場的步伐。同時，還將繼續努力擴大公司在國內環保產品市場上的基底。今年春夏季和秋冬季節，環保產品數量比去年同期增加了2倍以上(分別為113%，180%)。計劃通過以2030世代年輕人為主軸的山行社區平臺“布來亞克高山俱樂部(BAC)”，提高對環保產品的認識。布來亞克公司相關人士表示：“可持續材料、生產、工藝方面的投資今後還將繼續下去。”

한국어