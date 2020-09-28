安竦悧取得職業生涯首勝花了10年時間，達成第二勝僅耗時十個月. September. 28, 2020 07:59. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我是冠軍嗎？” 雖然從隊友那裏接受了紀念冠軍的礦泉水洗禮，但安竦悧(30歲)還是一臉茫然。直到最後一洞，她還不知道自己的排名，在成功推入冠軍推桿後，看著為了祝賀而走向自己的賽場同僚們，兩眼瞪大，在聽到以一桿優勢奪冠的消息後，她才露出了微笑。 27日，在全南靈巖的南林克斯靈巖球場(72桿)舉行的韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽Fantom精英賽上，擁有11年職業經驗的老將安竦悧以低於標準桿10桿共206桿的成績登上了冠軍寶座。以落後領先者2桿並列第3位(低於標準桿7桿)的成績出發最終第3輪的安竦悧當天抓下4個小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的成績，從而獲得了個人職業生涯第2個冠軍。 安竦悧在10號洞(5桿)擊出小鳥球，取得並列領先，但在13號洞(4桿)吞下柏忌，面臨危機。安竦悧等並列領先者就有7人，呈現出混戰局面。但是，安竦悧在14號洞(3桿)再次抓下小鳥球，登上領先位置後，一直堅持到了最後。本次比賽冠軍獎金為1.2億韓元。 在領先1桿進入最後18號洞(4桿)時，安竦悧並不清楚自己的排名。因此，在第二桿打到距離旗桿7米遠的情況下，即使2次推桿也能奪冠，但她還是嘗試去抓下小鳥球，展開了攻擊性的推桿。第一推過後球停在距離洞口僅50厘米的地方，之後安竦悧沈著地輕擊入洞。安竦悧表示，“球童在打18號洞前對我說，自己不是領先者，所以只專註於自己的比賽，沒有想過要奪冠。也許是為了不讓自己緊張，球童才那麽說的。”安竦悧笑著說：“如果我知道自己以一桿優勢排在首位，也許就不會進行攻擊性的推桿了。” 安竦悧在上個賽季的最後一場比賽ADT CAPS錦標賽(去年11月)上，在轉為職業後第237次挑戰之後終於獲得了職業生涯第一個冠軍。打通奪冠通道的她，完成第二次奪冠只用了10個月左右的時間。安竦悧表示，“第一次奪冠時流下了眼淚，現在好像可以享受冠軍帶來的樂趣了。今年的目標是取得兩勝，現在已經完成一半，希望在剩下的時間裏能夠以大滿貫賽冠軍來達成目標。” 另外，今年新設的本次大賽第2輪比賽中，繼2009年NEFS Masterpiece第1輪後，歷史上第二次在同一輪比賽中出現3個一桿進洞。金智英2在14號洞(3桿)打出一桿進洞，作為獎勵獲得了起亞K9轎車(相當於6000萬韓元)。申智媛2(5號洞•標準桿3桿)和李智賢3(17號洞•標準桿3桿)因一桿入洞，分別得到了弗雷德裏克-康斯坦特手表(3000萬韓元)和床上用品套裝(1000萬韓元)的獎勵。

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