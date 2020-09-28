美國自來水中發現致死率高達97%的“吸食腦髓的阿米巴蟲”. September. 28, 2020 07:59. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 在美國得克薩斯州自來水發現“吸食腦髓的阿米巴蟲(amoeba)”後，進入了緊急狀態。雖然感染病例很少，但一旦感染就會致命。 26日，美國CNN報道稱，在得克薩斯州東南部自來水管道內發現了以吸食腦髓而聞名的阿米巴蟲的“福氏耐格裏阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)”，州環境質量委員會發布了警報。發現阿米巴蟲的雷克傑克遜市市長鮑勃•希普表示：“將對自來水系統實施徹底消毒，直到樣品檢查得出使用安全結果為止，將禁止使用自來水”，對2.7萬名市民下達了禁止使用自來水令。 主要在溫暖的湖水、河流、土壤、溫泉水等處發現吸食腦髓的阿米巴蟲。如果感染福氏耐格裏阿米巴原蟲，從頭痛、發燒、嘔吐等與感冒相似的癥狀開始，會出現腦損傷導致的麻痹、失去均衡感、幻覺等癥狀。據美國疾病管理本部(CDC)透露，1962年至2018年，145名福氏耐格裏阿米巴原蟲感染患者中有141人死亡，死亡率高達97%左右。

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