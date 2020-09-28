從完成獨奏-指揮大師班課程到與管弦樂團合演. September. 28, 2020 07:59. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 在“古典音樂之都”奧地利維也納，將舉辦鋼琴、小提琴和大提琴演奏家在完成大師班(高級音樂講習班)課程後與管弦樂團合演的“協奏曲學院”。 今年成立的維也納協奏曲學院(Vienna Concerto Academy•VCA)最近表示：“通過樂器大師班、與指揮家一起的大師班、管弦樂大師班等，明年2月將舉辦協奏曲學院。” 各部門的獨奏大師班將由鋼琴家莉亞•吉貝爾斯坦因(照片)、小提琴演奏家伊戈爾•佩特魯(濱湖采爾音樂節藝術總監)、大提琴演奏家梁元信(Wen-Sinn Yang•慕尼黑國立音樂大學教授)等著名獨奏者擔任。恩內斯特•霍爾茨、克裏斯蒂安•舒爾茨、阿莫裏•克勞澤等以中歐為中心長期活躍的指揮家將負責指揮家大師班和合奏指揮，斯洛伐克廣播交響樂團參與合演。 課程方面，在完成2節獨奏大師班、1節指揮家大師班、與管弦樂團配合的1節大師班之後、將與管弦樂團進行合奏。大師班和合奏會在維也納國立音樂大學及1小時車程的斯洛伐克首都布拉迪斯拉發的斯洛伐克廣播廳舉行。 VCA表示，各部分最出色的參賽者將有機會在布拉格斯梅塔納音樂廳與北捷克愛樂樂團合作演出。 VCA對外負責導演沃爾夫岡•克洛斯(前維也納國立音樂大學副院長)表示：“協奏曲演奏僅靠個人練習和個人輔導是不夠的，必須與管弦樂團進行實際合作。尤其期待在世界舞臺上嶄露頭角的韓國音樂人積極參與。”申請書從11月開始可以在VCA主頁(concertoacademy.com)上下載。 VCA表示，已與以中部歐洲為中心活動的多位獨奏教授及指揮家、柏林交響樂團(BSO)或紐倫堡交響樂團等管弦樂團建立了網絡，並計劃於明年9月舉行第2屆大師班。

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