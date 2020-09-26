從國民失蹤到宣布遇害的三天裏，“大韓民國”在哪裏？. September. 26, 2020 07:32. . 壹名擔任海洋水產部公務員的韓國國民在西部海域失蹤，直到軍方公布朝鮮史無前例的暴行為止，整整花了三天時間。從他的失蹤到死亡共34個小時，特別是直到朝鮮軍隊發現他並將其槍殺並焚燒為止，6個小時裏，韓國軍警雖然掌握了朝鮮的動向，但並沒有采取任何措施。而且，青瓦臺在接到這壹野蠻行徑報告後，在應對方面也遲誤了1天半、36個小時。據說，文在寅總統得到報告也是在10個小時之後。 韓國政府和軍隊表現出的應對態度，提出了壹個根本性的問題：國家的作用到底是什麽？對於“是否放棄了守護國民生命和安全這壹國家最優先責任”的提問，政府會做出怎樣的回答呢？政府雖然表示，“因為是諜報水平，所以首先要確認事實”，“沒想到會犯下這種暴行”，但政府所做的壹切，只是失蹤後動員軍警進行搜索工作，並在暴行19小時後發去電話通知“詢問”朝鮮。 對政府這種無異於袖手旁觀的應對態度的疑問，最終只能朝向總統。據說，對於深夜召開部長會議的事件，文在寅總統完全不知情，度過了壹個晚上。因此，在野黨要求文在寅立即表明自己的行蹤，並將之與前任總統的“‘世越’號7小時”相比較，也難怪要懷疑他是不是想以總統的不知情來回避各種爭議。而且，文在寅總統在接到報告後還若無其事地觀看了文化演出。 政府安逸的態度與從該事件首次為媒體所知時開始突出的“試圖越境北上的可能性”不無關系。泄露誰都難以斷定的推測性諜報，只能是出於減輕我國國民遭受悲慘死亡的意義、回避事實上放任責任的意圖。就算萬壹屬實，韓國也不能等和把“脫北者”視為叛徒的朝鮮政權壹樣行事，政府的保護職責也不會因此變輕變重。 此次朝鮮野蠻行徑再次證明了金正恩政權的野蠻本質。就算總統、政府和軍隊為了保護國民的生命安全，忠實地進行了應對，發揮了應有的作用，說不定我國國民遭受的慘酷結局也不會發生巨大的變化。但至少，國民可以從大韓民國的表現中，讓自己的慘淡心情得到些許的安慰。

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