導致梅雨季過長的原因. September. 26, 2020 07:33. . 韓國唯壹的極地破冰研究船“Araon”號結束了第11次北極航行，本月14日回國。據Araon號研究員們稱，8月初北極海的太平洋方向入口——楚科奇海的海冰幾乎在以可以用肉眼確認的程度消融。通過人造衛星也可以確認這壹點。可能正因如此，今年7月北極海冰面積達到了有人工衛星觀測以來的最小規模。 事實上，這種現象正在全世界範圍內廣泛地發生。據英國利茲大學和愛丁堡大學等共同研究的結果顯示，從1994年到2017年的23年間，由於氣候變化，在兩極地區、格陵蘭島、安第斯山脈、喜馬拉雅山脈等地消失的冰量達28萬億噸以上。 很多冰塊融化時，很多人很容易首先想到海平面上升所引發的問題。但這只是北極海冰融化後發生的諸多問題中的壹部分。壹般來說，冰塊能反射太陽光，起到調節地球氣溫、穩定大氣的作用，調節地球溫度。冰塊消失後，自然會露出大海和土壤，他們吸收的熱度遠勝於冰塊。因此，隨著地球表面冰面積的減少，地球自身調節溫度的能力也隨之減少，因此，全球變暖現象將加速，這再次導致冰面積隨之減少的惡性循環。 問題是，迄今為止壹直隔岸觀火的極地冰川縮小問題已開始對韓國產生直接影響。氣象學家們分析，今年夏天讓全國國民郁悶的漫長梅雨天氣，是受北極冰川減少的影響而發生的氣象異變。噴氣流阻止北極的冷空氣飄到韓半島所在的中緯度，使北極周圍像圓形壹樣旋轉。但是，隨著北極氣溫的升高，與中緯度地區的氣溫差將減少，噴氣流將減弱。就是說，如果噴氣流減弱，像長而又長的今年梅雨季節壹樣，冷空氣和熱空氣將長時間停留在同壹個地方。另外，氣象學家們還警告，因北極冰川減少發生的氣象異變，不壹定是以漫長的雨季形態出現，也有可能以可吸入顆粒物、史無前例的高溫等多種形式出現。 未來更為暗淡。據英國南極自然環境研究所上個月在科學雜誌《自然氣候變化》上發表的論文，北極冰川可能在短短15年內全部融化。在這種情況下，我們也許要生活在異常氣候日常化的時代。 我們要做的，不僅是應對海平面上升等單純從冰層融化現象中發生的零星事件，還要持續關註由此衍生的多種影響。首先要在日常生活中實踐減少不必要的用電等，將其生活化。如果不抓緊時間，我們生活的這個地球在未來會充斥異常氣候，後代們也許會承受比現在更大的痛苦。我們與地球是命運共同體。

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