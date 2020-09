夾雜生活噪音的反復旋律... 撫摸渴求撫慰、平穩的世態. September. 26, 2020 07:33. by 林熙允記者 imi@donga.com. 閉上眼睛感覺像是漆黑的茫茫大海。從接近水平線程度的遠處看完全看不出來的小燈泡燈光,一個個地閃爍不定。其實是小巧玲瓏的電子合成器音響。一瞬間,圍繞我周圍的物理性日常生活變得遙遙無期,像臨死體驗一樣平靜的氣息像冬天的毯子一樣包裹著身心。 這是對創作歌手Lucid Fall(曹潤碩)在優兔上獨家公開的13分33秒的新歌《Moment in Love》的欣賞。默默無聞的一個月之後點擊量超過了1萬次。這是濟州生長的真橘樹和人類Lucid Fall共同演奏的結果。網民們紛紛留言稱“真神奇,好漂亮”、“感覺真的在森林裏一樣”、“從今天開始,作為我的睡眠曲”等。 最近記者電話采訪了Lucid Fall,他解釋說:“在花盆裏裝的真橘幼樹上安裝了傳感器,接收了電信號後,把它們與模塊電子合成器、電腦虛擬樂器連接起來進行了工作。”Lucid Fall打算在今年年末推出包括《Moment in Love》在內的4首具有氛圍音樂(ambient music,又稱背景音樂或環境音樂)傾向的歌曲等多首歌曲的新專輯,以LP唱片形式發行。 不加過濾地播放削鉛筆的聲音等生活噪音的ASMR(自發性知覺經絡反應)大受歡迎,最近氛圍音樂也再次受到關註。氛圍音樂乍聽起來像是不斷地重復無秩序的音符,但是從音樂創作這一點來看,與ASMR完全不同。之前被稱為“環境音樂”這一陌生翻譯語,非常長且無聊的實驗音樂,被極少數狂熱愛好者所消費。但是這種音樂與播放時間沒有限制的視頻平臺環境、尋找平靜的安慰內容的世態相吻合,正在準備向大眾文化靠近。 氛圍音樂給人的第一印象是“舒適”或“無聊”。1978年推出專輯《Ambient 1: Music for Airports》插上旗幟的英國音樂人布萊恩•伊諾是現代氛圍音樂時代的先驅者。之後出現了哈羅德•伯德、Apex Twin、Oneohtrix Point Never等多種音樂家,還變型為具有一定節奏的“氛圍浩室舞曲(Ambient House)”,填補了倫敦舞蹈俱樂部的休息室。 近來,馬克思•裏希特、約翰•約翰遜、奧拉維爾•阿爾特納爾茨、尼爾斯•普拉姆等大量利用氛圍元素的這些人打破了古典音樂和大眾音樂的界限,作為電影音樂作曲家也備受矚目。 在國內,以小俱樂部為中心每年也單獨舉行幾次“氛圍派對(Ambient Party)”。20、30多歲的韓國年輕音樂家也接連出現。 20多歲女性二人組“Salamanda”還出演了英國“NTS廣播”,在國內外獲得了很高的人氣。專攻古典作曲的成員Manda(本名張藝珍•27歲)表示:“喜歡(美國極簡主義音樂家)史蒂夫•萊西,曾以舞蹈音樂DJ的身份活動,去年組建了組合。從脫離典型性的美、提供脫離復雜社會的精神空間方面來看,氛圍音樂時刻都在彰顯其魅力。” 氛圍音樂家經常錄制生活雜音或工業噪音,作為音樂的素材使用。Salamanda還錄制了首爾聖水洞的工地噪音、蠶室或麻浦的鳥叫聲等,並將這些聲音通過音樂軟件“氛圍直播(Ambient Live)”變形使用。 去年出道的20多歲男子二人組“Hosoo”的必備品是便攜式錄音機。成員邊雄秀、白浩鉉說:“連波濤聲和雨聲都錄下來,利用‘Granola’這一軟件用手指觸摸iPad,直觀地制作音樂。” 氛圍音樂的優點是,即使是一模一樣的歌曲,聽的人也會感受到不同的情感,解釋亦是無限開放的。因為沒有什麽特別的歌詞,而且和聲腳本也比較寬松。 最近記者通過電子郵件采訪了英國哈德斯菲爾德大學的蒙蒂•阿德金斯(實驗音樂作曲家•氛圍音樂專家),他表示:“(電子合成器等)其他類型的背景音樂如果消除音樂中的疑慮和不確定性,氛圍就會保持這種狀態,刺激聽者的環境。雖然無心聽也行,但如果集中欣賞,就會發現最單純的(音樂)創意的復雜性。”

한국어