孫興慜連續兩場比賽取得3個及以上攻擊點，上演“個人秀”. September. 26, 2020 07:33. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特納姆熱刺隊的孫興慜(28歲•照片)連續兩場比賽都取得3個及以上的攻擊點(進球或助攻)，上演了華麗的個人秀。 孫興慜25日在北馬其頓斯科普裏的托多爾普羅埃斯基國家體育場舉行的2020~2021賽季歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽第3輪預選賽與斯肯迪亞隊的比賽中首發出場，攻入1球並助攻2次，幫助球隊以3比1獲勝。因此，托特納姆熱刺隊進入了通往歐洲聯賽正賽階段的最後關口—決勝賽。 孫興慜繼20日在與南安普敦隊的英超第2輪比賽中攻入個人職業生涯單場最多的4粒進球之後，當天又憑借進球和助攻參與了球隊的所有進球。孫興慜連續兩場比賽取得3個及以上攻擊點，這在他的職業生涯中尚屬首次。孫興慜雖然在賽季初的兩場比賽中表現平平，但他在最近兩場比賽中攻入5球並助攻2次，表現非常出色。 孫興慜在與南安普敦隊的比賽中作為左前鋒首發出場，得到中鋒哈裏•凱恩送上的4次助攻，當天他在4-2-3-1陣型中以突前前鋒身份出場，像凱恩一樣通過與中場球員和二線攻擊手的傳球配合，向左右兩邊展開了進攻。擔任左右邊鋒的埃裏克•拉梅拉和史蒂文•貝爾溫相互之間不斷換位，與孫興慜配合默契。 上半場第5分鐘，孫興慜在對方禁區左側接隊友傳球後，雖然被對方3名防守隊員圍住，但憑借絕妙的控球能力，晃過對方後，將球傳給在對方空檔的拉梅拉，後者幫助球隊首開記錄。之前位於防守後面的4名防守隊員也把目光放在孫興慜的動作上，完全錯過了拉梅拉。 在下半場第25分鐘，在雙方1比1戰平的情況下，他憑借準確的跑位抓住機會打進了制勝一球。在對方守門員撲出突破右側空間的盧卡斯•莫拉的射門後，孫興慜抓住二點機會，用右腳射門得分。下半場第35分鐘，他在左路用一記精準的左腳傳中準確地找到了下半場替補上場的隊友凱恩，後者幫助球隊再進一球。孫興慜和凱恩在兩場比賽中互相為對方送上助攻，兩人笑逐顏開。 英國廣播公司(BBC)對孫興慜極為推崇，“這是一次有品格的活躍表現。(孫)在托特納姆熱刺隊是無法估價的球員。”英國鏡報也通過官方社交網絡服務(SNS)頻道稱贊說：“穆裏尼奧主教練應該再次感謝孫興慜。”孫興慜在本賽季的4場比賽中都打滿了90分鐘，他將在27日與紐卡斯爾聯隊進行的英超第3輪主場比賽中，向連續3場比賽進球發起挑戰。

한국어