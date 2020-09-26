普京與納瓦利尼……在“諾貝爾獎大橋”上遇到的宿敵. September. 26, 2020 07:33. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯總統普京（68歲）和他的政敵、前俄羅斯進步黨黨首阿列克謝·納瓦利尼（44歲）同時被推薦為今年諾貝爾和平獎候選人。普京政權被懷疑在上個月20日試圖用冷戰時期前蘇聯克格勃喜歡使用的劇毒“諾維喬克”暗殺納瓦利尼。 據塔斯社等媒體報道，俄羅斯親政府作家謝爾蓋·科姆科夫當地時間24日召開記者招待會表示：“向挪威奧斯陸的諾貝爾獎委員會遞交了推薦普京總統為和平獎候選人的申請書。”但他沒有說明推薦理由。克裏姆林宮發言人德米特裏·佩斯科夫表示，這不是政府而是作家們自發申請的，“獲獎是好事，沒得獎也沒關系”。 親政府市民團體和眾議院議員在2013年聲稱普京總統為解決敘利亞事態時做出了貢獻，因此推薦普京為諾貝爾和平獎候選人。當時，西方國家強烈反對，稱“敘利亞總統巴沙爾·阿薩德方面在俄羅斯的軍事和財政支援下，對叛軍和平民進行了化學武器攻擊”，普京最終未能獲獎。 俄羅斯出身、具有反普京傾向的美國新澤西州羅格斯大學教授謝爾蓋·葉羅巴耶夫17日以納瓦利尼壹直致力於反腐敗活動為由，推薦他為諾貝爾和平獎候選人。葉羅巴耶夫表示：“俄羅斯著名大學的教授們參加了簽名活動。” 此前因諾維喬克中毒壹度未能恢復知覺的納瓦利尼15日蘇醒。他表示將離開目前正在接受治療的德國，盡快回國繼續開展反普京運動。俄羅斯政府24日扣押了納瓦利尼在莫斯科的公寓，凍結了其銀行賬戶，表明了要對他施壓的意思。 西方媒體認為，兩人獲得諾貝爾和平獎的可能性都很小。因赤裸裸的美國優先主義而受到國際社會批評的美國總統特朗普，本月9日也在挪威極右派政治家克裏斯蒂安·蒂夫林耶德的推薦下，成為諾貝爾和平獎候選人。英國廣播公司（BBC）表示：“並不是說誰成為候選人就能獲獎。納粹領導人阿道爾夫·希特勒在1939年，蘇聯獨裁者約瑟夫·斯大林在1945年和1948年，都曾被推薦為候選人。”

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