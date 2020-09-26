朝鮮稱“擊斃非法入侵者”VS韓國軍方稱“試圖越境北上”，說法存在差異. September. 26, 2020 07:33. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 隨著青瓦臺25日公開朝鮮發來的通報，圍繞韓國海洋水產部所屬漁業管理員李某（47歲）被殺的經過，朝鮮的主張和韓國軍方發表的內容，有相當壹部分存在差異，因此爭議正在擴散。在韓國輿論紛紛指責軍方錯失拯救李某的6小時“黃金時間”的情況下，僅隔壹天就出現了反駁或推翻韓國軍隊判斷的新情況。 朝鮮在當天的通報中強烈抗議說：“對於貴方軍方以什麽證據為基礎，對我方查處非法入侵者和查處過程毫無解釋，單憑臆測就選擇使用暴行、付出應有代價等不敬的對抗性色彩（用詞），我們不得不表示巨大的遺憾。”特別是，在朝鮮的這壹通報中，根本沒有朝鮮軍人焚燒李某屍體或李某向朝方陳述越境北上等內容。因此有人稱，今後韓國軍隊相關情報來源或獲取經過等疑惑有可能進壹步擴大。 首先，朝鮮在當天的通報中表示，並不存在“燒毀李某屍體”的事實。朝鮮統壹戰線部在通報中表示：“射擊後沒有任何動靜和聲音，所以接近距離李某10多米進行了確認和搜查，但身份不明的入侵者已不在漂浮物上，只確認到了大量血跡”，“我方軍人認為非法入侵者已被擊斃，根據國家緊急防疫規定，在海上銷毀了入侵者乘坐的漂浮物。”而在前壹天，韓國軍方曾解釋，23日晚10時左右，身穿防毒面具和防護服的朝鮮軍人接近被槍擊身亡的李某的屍體後，澆上汽油並燒掉。韓國國防部長徐旭甚至在國會上表明具體時間，說“燒了40多分鐘”。 從李某在22日下午3點半在登山串附近海域被朝鮮軍人發現到他被擊斃為止，其行蹤也是韓朝雙方說法不壹的部分。朝方表示，根據軍隊工作規定，稱李某為“身份不明的對象”“非法入侵者”，並對其進行了射擊。通報中稱：“我方（朝方）接近距離乘坐沿岸漂浮物非法入侵者80米處，要求確認其身份，但對方起初只是籠統地說了壹二次是大韓民國某某人，後來就壹直沒有答復”，“我方軍人因為不明身份對象面對查處命令壹直緘口不語，所以發射了兩發空包彈，對方嚇得趴下，形成了似乎要逃跑的情況。” 關於此後，朝方主張，李某趴下，試圖將什麽東西蓋在身上，根據查處艇長的決心，在相距四五十米的地方發射了十多發子彈。此前，韓國軍方表示，已掌握到朝鮮軍人保持壹定距離聽取李某漂流經過和越境北上陳述的情況。這是軍隊判斷李某試圖越境北上的最大理由。但是，朝方通報中並沒有流露出越境北上相關意向的內容。韓國軍方相關人士24日在新聞發布會上被記者問及捕捉到越境北上陳述的諜報經過等問題時稱：“雖然不能說明來源，但不會毫無根據地亂說。” 與此同時，就根據誰的指示擊斃李某的問題，雙方也說法不壹。韓國軍方在前壹天舉行的新聞發布會上稱，“射擊並燒毀是根據上級指示實施的”，強調朝方的槍擊是有意的，但朝方的主張是射擊指示是根據當時乘坐船只的查處艇長的決心下達的。 韓朝雙方都表示李某乘坐的是“漂浮物”。但是，如果按照朝鮮的主張，也不能排除被韓國軍方當作“越境北上”依據的漂浮物本來也漂浮在朝鮮海域的可能性。也不能排除李某在從漁政船掉到海裏後在漂流過程中發現相關漂浮物的可能性。壹名軍方相關人士表示：“以遺屬為中心，有人主張李某沒有理由越境北上，在這種情況下，軍方有必要親自消除這種疑惑。”

한국어