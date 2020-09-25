“朴旺子遇害事件”12年後，朝鮮犯下更令人震驚的暴行. September. 25, 2020 07:44. . 韓國國防部昨天表示，在西部海域“北方界線（NLL）”附近小延坪島海上進行漁業指導時，21日在北方海域失蹤的海洋水產部所屬公務員被朝方槍擊後，還燒毀了屍體。南方民間人士被殺事件發生在金剛山樸旺子事件之後時隔12年在西部海域“北方界線”附近發生，但內容卻更加具有沖擊性。青瓦臺召開國家安全保障會議常任委員會會議，強調稱：“朝鮮對此次事件負全部責任，應在查清楚真相的同時嚴懲責任人。” 據軍方當局透露，失蹤後的第二天下午，朝鮮方面首先發現了處於遇險狀態的失蹤者，並詢問了漂流經過等。此後，韓國軍方當局表示，已經觀測到朝鮮方面用延坪島裝備焚燒失蹤者屍體。雖然朝鮮拒絕確認事實，但政府當局應強烈要求朝鮮徹底查明真相，不留壹絲疑惑。 朝鮮為了防止新冠疫情的擴散，制定了只要靠近國境，誰都會被射殺的方針，但這只是他們的內部方針。射殺明顯是外國人，甚至焚燒非武裝平民的野蠻行徑，正面違反了戰時也要保護俘虜和平民的《日內瓦公約》。這就是不能坐視朝鮮悖倫性挑釁的原因。 但是，韓國軍方在事發當日即22日向青瓦臺報告了事件全貌，但公開內容卻用了兩天時間，其經過令人懷疑。政治圈內有人批評說，可能是考慮到23日文在寅總統在聯合國的演說向國際社會呼籲終戰宣言，推遲了公開時間。萬壹青瓦臺和軍方當局是明知朝鮮的暴行、考慮到政治風波而采取隱瞞的態度，就應該承擔責任。 政府和執政黨應該反省壹下，此前過分看朝鮮臉色的行為是否為朝鮮的這種野蠻行徑提供了借口。朝鮮6月炸毀了南北聯合聯絡辦事處，但韓國反而急於安撫朝鮮，似乎是急於重啟金剛山旅遊和開城工業園區。正因為如此，朝鮮才會更加小看我們，毫不猶豫地做出這種暴行。

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