專欄：孫興慜與1億歐元男人的相遇. September. 25, 2020 07:45. by 李元洪 bluesky@donga.com. 足球史上鬧得最沸沸揚揚的轉會的主人公是誰呢？ 首先想到的是2017年從西班牙FC巴塞羅那隊(巴薩)轉會到法國巴黎聖日耳曼隊(大巴黎)的內馬爾(28歲)。大巴黎為引進內馬爾支付了2.22億歐元(約3005億韓元)的轉會費，這是迄今為止足球史上最昂貴的轉會費。 但內馬爾之前也有過“破紀錄者”。據轉會專門網站“轉會市場”的記錄顯示，自21世紀開始的2000年以後，有7人曾先後刷新了歷史最高轉會費紀錄。2000年7月11日，埃爾南•克雷斯波(45歲)從意甲帕爾馬隊轉會到拉齊奧隊時，創下了當時歷史最高額5681萬歐元(約800億韓元)的轉會費。但這在約2周後的7月24日被路易斯•菲戈(48歲)打破。在2002年韓日世界杯上，菲戈作為葡萄牙國家隊隊員與韓國隊交鋒，被國內球迷熟知，但當時菲戈從巴薩轉會到皇家馬德裏隊(皇馬)，轉會費達到了6000萬歐元(約819億韓元)。菲戈當時是巴薩隊內的招牌球星，因此當時他轉會到死敵皇馬，在帶來沖擊的同時，也引發了巨大爭議。在歷史、地理、文化背景下，兩支球隊有著根深蒂固的競爭意識，是迄今為止地球上最大的足球競爭對手。很難想象在有著這種關系的兩隊之間，招牌選手會加入到對方球隊。當時極度憤怒的巴薩球迷焚燒了菲戈的照片，在球場上向菲戈投擲了豬頭和磚頭酒瓶。據悉，他的轉會成為了日後西班牙球隊內部，為了守住自家的招牌球星而設置的最少轉會費條款“違約金”金額暴漲的契機。最近裏奧內爾•梅西(33歲)本想離開巴薩，但因高達1萬億韓元的違約金最終未能成行，從遠處看也與該事件有關。從這一點來看，菲戈的轉會可以說是最近20多年來鬧得最沸沸揚揚的轉會之一。 菲戈的轉會費記錄之後，2001年齊內丁•齊達內(48歲•皇馬•7750萬歐元)、2009年克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲•皇馬•9400萬歐元)、2013年加雷斯•貝爾(31歲•皇馬•1.01億歐元)、2016年保羅•博格巴(27歲•曼聯•1.05億歐元•以上當時轉會隊)、2017年內馬爾先後刷新了歷史最高轉會費記錄。 其中最近成為韓國粉絲話題的人物是貝爾。他從孫興慜(28歲)所屬的英超托特納姆熱刺隊轉會至皇馬後，足球歷史上首次開啟了轉會費1億歐元(約1336億韓元)時代。如果說菲戈的轉會是爭議的代表，那麽貝爾的轉會則成為了開啟超高額轉會費時代的大門的裏程碑。這樣的他將在7年後從皇馬回到托特納姆熱刺隊。雖然是1年租借的形式，但是將與孫興慜合作。 但是，貝爾的回歸並沒有給人們帶來美好的夢想。這是因為他的回歸背景。貝爾曾一度以壓倒性的競技水平示人，但是因頻繁的傷病而逐漸衰退。他的優點—速度與全盛時期相比有所下降。自齊達內就任皇馬主教練以後，沒能成為主力隊員的他逐漸失去了立足之地。一度甚至傳出了進軍中國的傳聞。很多人觀測說，皇馬為出售貝爾費勁了腦汁，但由於其身價太高，未能出售。這也是他以租借的方式來到托特納姆熱刺的原因。 為了再次證明自己的價值，在托特納姆熱刺隊的1年裏，他必須展現出不同的面貌。在皇馬經常引發怠工爭議的他現在必須全力以赴。 孫興慜自從加盟熱刺隊開始，就經常被評價為與球隊前輩貝爾很相似。因為這兩名球員都擅長利用速度進行突破，而且邊路攻擊能力強，而且體格也很相似。這樣的孫興慜現在終於可以和真正的貝爾搭檔了。對於孫興慜來說，通過與一度被評為世界最佳球員的貝爾的比較及競爭，可以進一步提高外界對自己的評價；而對於貝爾來說，通過與上升勢頭迅猛的孫興慜的協同效應，有機會再次證明自己的價值。兩名球員的協作和競爭包含著跳躍和復活的意義。

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