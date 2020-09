“現在正是拼命愛自己的時候”,BTS第2次在聯合國演講所傳遞的信息. September. 25, 2020 07:46. by 林熙允記者 imi@donga.com. “生活在繼續,讓我們一起走下去。(Life goes on. Let's live on.)” 防彈少年團在聯合國進行了第二次演講。他們於23日晚(韓國時間)在第75屆聯合國大會聯合國衛生安全友好之友小組高級會議上公開了向全世界青年傳遞的視頻信息。防彈少年團於2018年9月在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國兒童基金會青年議程“無限一代(Generation Unlimited)”上作為代表演講者登場,時隔2年之後BTS再次在聯合國進行了演講。此次視頻信息通過聯合國網絡電視臺、韓國外交部Facebook(臉書)和YouTube(優兔)頻道公開。 介紹防彈少年團的視頻的開頭部分由聯合國兒童基金會主席亨利埃塔•福爾出演。福爾主席表示:“我們可以將現在這個困難時期變成夢想和準備更好的世界的時間。大家不是獨自一個人。聯合國兒童基金會聽得見。還有我們的朋友防彈少年團也在聽大家的故事。”接著一個一個出現在攝影棚的防彈少年團成員像接力賽跑一樣朗讀了事先準備好的信息。隊長RM用英語,其他6名成員用韓語說。RM以“通過第75屆聯合國大會再次獲得傳遞信息的寶貴機會,我感到非常榮幸”開了頭,接著他表示:“兩年前我問了你的名字,請讓我聽到你的呼聲。我想象著無數情況。(中略)我想象著擺在我和我們面前的無限可能性並為之心潮澎湃,但突如其來的新冠疫情超出了我的想象。” 接著智旻說:“(疫情讓我們)非常絕望,感覺一切都瞬間坍塌。昨天還和粉絲們一起跳舞唱歌,今天我的世界卻仿佛縮小至一個房間,那時我們握住了彼此的手。” 柾國說:“大家一起工作的一個晚上,RM哥說仰望夜空卻不見繁星,那時候我看到了玻璃窗上自己的臉。也看到了我們所有人的臉。就這樣把想給對方聽的故事制作成歌曲。”在最後的總結中,RM接著說:“每當感到茫然的時候,我就會想起像柾國說的那樣映在玻璃窗上的自己的臉。然後想起了2年前我在這裏說過的話。‘愛你自己,表達你自己的內心。(LoveYourself,SpeakYourself)’我們要始終銘記自己是誰並坦然面對自我,在當下這比任何時候都更重要。我們要愛自己,並且暢想未來。防彈少年團與大家同在。”

