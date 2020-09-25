在這34個小時裏，大韓民國做了什麽？. September. 25, 2020 07:47. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在西部海域“北方界線（NLL）”附近，首次發生了朝鮮軍人開槍打死失蹤的韓國國民後，向屍體上澆油焚燒的事件。 韓國軍方在失蹤者失蹤後被殺害之前，34個小時裏沒有采取營救行動等任何措施，青瓦臺在收到部隊有關槍擊事件的報告後，過了10小時後才向文在寅總統匯報。結果，在軍方和政府得知遭到槍擊事件後，文在寅總統還在聯合國大會視頻演說中強調通過終戰宣言實現無核化。有人指出，隨著朝鮮政權的殘酷性，文在寅政府作為主要成果提出的對朝政策原形畢露。 據韓國軍方24日透露，海洋水產部所屬的漁業指導員A某（47歲）21日上午失蹤後，第二天（22日）下午3點半左右在西部海域“北方界線”以北登山串附近海域被朝鮮水產事業所船只發現。當時A某穿著救生衣抓著漂浮物，處於精疲力竭的狀態。軍方表示，此後朝鮮船只與A某保持壹定距離，聽取了其漂流經過和來到朝鮮的過程的陳述，當晚9時40分左右，朝鮮壹艘巡查艇出現，向A某開槍射擊後，靠近屍體澆油並焚燒。 青瓦臺24日在國家安保室長徐薰的主持下召開了國家安全保障會議常任委員會會議，要求朝鮮采取調查真相、處罰責任人、道歉等措施。國安會事務處長、安保室第壹次長徐柱錫（音譯）在通氣會上表示：“朝鮮軍人開槍打死沒有任何武裝、沒有抵抗意向的韓國國民並毀屍滅跡，這是任何理由都無法正當化的”，“應該對其反人類的行為進行道歉，並采取明確措施防止類似事件再次發生。” 青瓦臺表示，此前，文在寅總統於22日下午6時36分接到了有關失蹤者的書面情報，但在從向青瓦臺報告遇襲事實的當晚10時30分起10個小時後直至23日上午8時30分，首次聽取了當面報告。青瓦臺在報告槍擊事件後，於23日淩晨1時左右召開了由總統秘書室長盧英敏、安保室長徐薰、國家情報院院長樸智元等參加的有關部長會議，但當時並沒有立即向文在寅總統報告槍擊事實，因此有人指出，青瓦臺危機管理系統暴露出了不少問題。軍方消息人士說：“從A某失蹤到被朝鮮殘忍殺害，青瓦臺和軍方在30多個小時裏壹直隱瞞相關內容，最終放手不管。”

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