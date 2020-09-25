像蘋果和耐克壹樣……刮起100%可再生能源“綠色電力”風. September. 25, 2020 07:47. by 郭道英 now@donga.com. “蘋果在全世界43個國家所有的賣場和法人辦公室，100%使用再生能源電力。” 蘋果首席執行官蒂姆·庫克2018年宣布：“經過多年的努力，終於迎來了值得驕傲的瞬間。”此後，耐克、星巴克、寶馬等國際知名企業也參與其中。今年以來，半導體代工（半導體委托生產）排名第壹的企業臺灣“臺積電”表示：“到2050年為止，所有設備將100%轉換成再生能源基礎。” 像這樣，100%的電力使用量只使用環保再生能源即“綠色電力”的政策被稱為“RE100”（Renewable Energy 100%，再生能源百分百）。蘋果不僅面向全球營業辦公地點，還以合作公司為對象推進自身參與“清潔能源計劃”，從中長期來看，國內企業對相關要求也勢必增大。 據財界24日透露，明確宣布參與RE100的國內企業只有LG化學。三星電子和SK海力士等企業參加了政府去年為支持國內企業RE100而臨時制定的“再生能源使用認證制度示範事業”。 國內企業在研究RE100宣言的同時卻沒有草率對外發表是有原因的。據分析，這是因為韓國國內的電力供應結構具有局限性。在美國等發達國家，意味著可再生能源生產者和需求者（企業）之間直接交易的“PPA”（購電協議）非常活躍，而國內電力則根據《電力事業法》全部由韓國電力公社壟斷供應，與電力生產型態無關。也就是說，企業無法選擇使用再生能源。 隨著國內外要求越來越大，產業通商資源部正在制定從明年起新設“第三方PPA”制度，以使韓國電力作為中介人，可再生能源生產者和需求者可以直接進行交易。財界相關人士表示：“政府出面完善制度令人鼓舞，但依然把韓國電力作為中介，因此核算利用輸電網的中介手續費、調整交易價格及合同期限等，現實中還有很多問題需要解決。" 在產業界，還出現了直接在新再生能源發展園區建立企業基礎設施，支援即將到來的RE100時代的動向。本月被選定為新萬金水上太陽能發電事業的優先協商對象，成為民間最大的水上太陽能發電企業的SK E&S，在發展事業的同時建立數據中心、創業集群也是其中的壹環。因為其目標是，入住企業設備的電力100%由新萬金產生的再生能源充當。

한국어