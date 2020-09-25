多倫多隊的比賽為何被安排在7分和37分這一時間點開打？. September. 25, 2020 07:48. by 黃奎引 kini@donga.com. 從美國職業棒球大聯盟的日程表來看，“藍色怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥•照片)在今年常規賽最後一次首發出場的主場比賽將於24日下午6點37分(當地時間)開打。不只是這一天。本賽季多倫多隊的主場比賽始終被安排在7分和37分這一時間點開打。 對於韓國職業棒球球迷來說，平日的比賽在下午6點30分開打屬於常識。周末比賽在下午2點、5點、6點等，每時整點開始。日本職業棒球聯賽的平日比賽基本也於下午6點整開打。 相反，今年美國職業棒球大聯盟中沒有一場比賽是整點開打的。每時(每個整點)30分開始的比賽，在全部967場比賽中，只有21場比賽(2.2%)。相反，像下午7點10分開始的比賽(117場•12.1%)一樣，每時10分開始的比賽最多，為443場(45.8%)，而每時5分開始的比賽為195場(20.2%)，排在第二多。 在美職棒大聯盟中，如此奇怪地(?)規定開場時間是因為電視轉播問題。比賽前介紹兩隊選手等需要5分左右，因此比賽開始時間要推遲這麽多。相反，韓國電視臺一般在比賽開始前就開始進行轉播，因此不存在這樣的問題。也就是說，美國以電視編制時間為主，韓國則以比賽開始時間為主。 多倫多隊比賽時再多延後2分鐘是因為要奏國歌。其他隊比賽時，只需演奏美國國歌《星條旗之歌》就可以，但遇到多倫多隊有比賽時，加拿大國歌《哦，加拿大》也要一起演奏。因為演奏加拿大國歌需要1分30秒左右，所以追加2分鐘。 當然也有將開始時間再推遲2分鐘，把比賽準備時間提前或調整電視廣告播放時間的方法。因此，多倫多隊進行客場比賽時，並不是一定要在每時7分或37分這一時間點開始比賽。多倫多隊以外的球隊在有特別活動的時候，也會在每時7分或8分的時候開始比賽。 也有幹脆把比賽開始時間作為營銷手段的情況。芝加哥小熊隊與便利店連鎖店“7-11”簽訂了合同，從2007年開始，平日比賽基本都在下午7點11分開打，並一直持續了3年時間。

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