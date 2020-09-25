BTS出演的“首爾旅遊宣傳片”公開僅十天點擊量就突破1億次. September. 25, 2020 07:48. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 防彈少年團出演的《首爾旅遊宣傳視頻》公開僅10天點擊量就超過了1億次。 首爾市和首爾觀光財團24日表示，11日在首爾旅遊官方網站等公開的首爾旅遊宣傳視頻以21日晚12時為準，點擊量達到了1億零48萬3115次。這是自2017年公開首爾旅遊宣傳視頻以來，點擊量達到1億次所用時間最短的。 防彈少年團出演的宣傳視頻包括每個成員的“倒計時視頻”，提供英語、漢語、日語、越南語、俄語等9種語言的字幕。按語言類別來看，按照漢語、印度尼西亞語、俄羅斯語的順序，點擊量較高。 視頻下面共有1.7萬多條留言。“通過防彈少年團知道了首爾的美麗”、“作為第一個海外旅行地一定要去首爾”等積極反應占據主流。 首爾市和首爾觀光財團將進行“點擊量突破1億次的感謝活動”。28日，將公開包含宣傳視頻拍攝花絮和防彈少年團成員們坦率真誠形象的“制作特輯”。同時，各成員的高清視頻下載活動、尋找宣傳視頻中出現的首爾市城市品牌“I•SEOUL•U”等活動也將持續到10月末。 詳細內容可以在首爾旅遊官方網站和YouTube(優兔)頻道、Facebook(臉書)、Instagram(照片墻)的首爾旅遊賬號等查看確認。

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