特朗普：“大選結果，最終會上最高法院……”，暗示失敗時不會服輸. September. 25, 2020 07:49. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 美國總統特朗普就11月3日美國總統選舉的勝敗表示：“最終會上最高法院。”他是在明確表示，壹旦開票出現失敗的結果，就不會服輸。特朗普急於選出已故大法官露斯·巴德·金斯伯格繼任人選的理由也越來越明確。 特朗普23日在白宮舉行的記者會上，被問到“是否認為因圍繞郵寄投票提起訴訟而任命大法官是當務之急”時，回答說：“這個（大選結果）最終會上最高法院。我們確保9名大法官，是非常重要的原因。”他還說：“民主黨所犯下的欺詐行為將送往聯邦最高法院。（大法官意見壹分為二的）4比4的局面不好。”因為最高法院需要就大選結果做出判決，所以要盡快填補因前大法官金斯伯格去世而產生的空缺。 對於“能承諾如果在大選中失敗，會和平移交權力嗎”的提問，特朗普回避正面回答，他說：“是啊，要看會發生什麽事情。”他還說：“我壹直對郵寄投票非常強烈地提出問題”，“郵寄投票是災難。”對於“如果對選舉不服，可能會引發暴動”的提問，他表示：“如果取消（郵寄）投票用紙，就會變得非常和平。”他在強調制定“郵寄投票-非法選舉”標簽的同時，還暗示如果在大選中失敗，有可能向最高法院提出這些問題。《紐約時報》批評道：“特朗普總統反復主張郵寄投票可能會導致選舉舞弊，拒絕了民主的最基本原則。” 美國大選鬧到最高法院的事例只有2000年的選舉。當時，佛羅裏達州重新計票爭議不斷，但最高法院以5比4的票數不允許重新計票，因此共和黨候選人布什取得了勝利。如果特朗普總統提名具有保守傾向的大法官，並在大選前得到批準，前大法官金斯伯格去世前為5比4的保守派和進步派大法官的格局將變為6比3。特朗普將於26日提名繼任大法官。 有分析認為，特朗普甚至提出“大法院判斷”，是因為雙方選情勢均力敵。《華盛頓郵報》當天公布的民意調查結果顯示，特朗普在核心競爭州佛羅裏達州有投票意向的人中獲得了51%的支持率，領先民主黨總統候選人拜登（47%）。在亞利桑那州，特朗普也以49%對48%的優勢占據優勢。 在這種情況下，特朗普當天公布了禁止進口古巴產朗姆酒和雪茄的新制裁案。對此，有分析認為，這是為贏得佛羅裏達州的選票而進行的布局。在佛羅裏達州，有很多古巴裔選民為躲避卡斯特羅政權的迫害移居到美國。佛羅裏達州有29張選舉人票，是競爭州中最多的。

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