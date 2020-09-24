看的女性. September. 24, 2020 07:36. . 揭開現代藝術之門的印象主義通過1874年至1886年在法國巴黎舉行的8次展覽，迎來了鼎盛期。50多名藝術家舉辦過印象派展覽，其中還有3名女性。來自美國的印象派女畫家瑪麗•卡薩特就是其中之一。 不顧父親的反對選擇成為一名畫家的卡薩特在22歲時來到巴黎，兩年之後在沙龍畫展上獲獎，但由於是女性，所以沒有受到太大關註。1877年，在沙龍出品作品全部被拒絕而受挫之時，她應埃德加•德加的邀請成為了印象派團體的一員。 該畫是轉向成為印象主義者的卡薩特的初期代表作，描繪了巴黎的法國國立劇場內的女性觀眾。劇場和歌劇院是當時巴黎最受歡迎的人氣名勝。因為這不僅是演出，也是展示時髦的新興富裕階層的機會。對於想要描繪現代城市充滿活力的生活的印象主義者來說，劇場也是充滿魅力的素材。男畫家們也經常畫劇場裏的女觀眾，大部分表現為相框中的漂亮展品。相反，卡薩特畫的女性是主體性和能動性的。穿著黑色禮服的女子正通過歌劇院留意著什麽。這和左上角觀眾席的男人凝視她的行為如出一轍。在美術的歷史上，男人任何時候都是看的主體，女人是被看的客體。卡薩特打破傳統觀念，將女性描寫為積極行動的主體和看的人。 1878年該畫首次在美國展出時，曾受到“超越男性力量”的好評，第二年，在印象主義展示上，與德加的作品是唯一沒有受到指責的作品。在女性不能進入美術大學的時期，在不利和受歧視的環境下，卡薩特一生都沒有放棄過畫筆。法國政府承認卡薩特的功勞，並於1904年授予她法國榮譽軍團勛章。畫中以看的主體登場的女人，也許就是堂堂正正地開拓自己命運的畫家自己的形象吧。

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