Netflix電影《Cuties》引起巨大爭議，掃描11歲少女身體的鏡頭成為問題. September. 24, 2020 07:37. by 金哉希 jetti@donga.com. “請取消Netflix訂閱(Cancel Netflix subscription)。” 本月中旬，世界各地的請願聚集的網站“Change.org”上出現了這樣的請願內容。以23日為基準，共有65.8萬多人參加了該請願活動。在Instagram和Twitter也有數萬個標有“#Cancelnetflix”、“#boycottnetflix”等標簽的帖子。還有人上傳“Netflix訂閱解除認證照”。 引發這種抵制行動的是本月9日公開的Netflix原創電影《Cuties》。法國導演邁穆納•杜庫雷執導的這部電影描寫了巴黎郊外貧民區、保守的穆斯林家庭的11歲少女艾米與學校同學一起參加舞蹈比賽，擺脫要求貞淑的家庭和宗教的壓迫的過程。 但是，今年年初獲得美國聖丹斯電影節世界電影導演獎的這部電影卻成為了世界性爭論的中心，因為年輕學生的煽情舞蹈和展示這些的攝像機鏡頭正在把兒童變成性商品。 最受爭議的場面是，影片中期以後，艾米和朋友們組成的舞蹈組合“Mignonnes”身穿露臍裝和短褲，趴在地上，上下扭動臀部，上演了三次甩臀(Twerking)和人體波浪(Wave)。學生們伸舌頭或咬手指，這時攝像頭會特寫艾米的臀部、肚子、大腿等部位。有人表示，這些場面“滿足了戀童癖患者(pedophile)的需求”，甚至出現了譏諷Netflix稱其為“Pedoflix”的臆造詞。 批判《Cuties》的人們異口同聲地表示：“雖然可以認同電影的信息，但是表現這種信息的方法有問題。” 電影評論家崔載勛(音)表示：“導演對少女的觀點和用成人眼光觀察女孩肉體的攝影機視線確實存在問題。在塞林•西亞馬導演的電影《Tomboy》中，雖然也頻繁出現想成為少年的10多歲少女裸照，但攝像機鏡頭一次也沒有將她們的肉體作為對象。”專攻電影導演的鄭妍秀(26歲•女)說：“在骨盆和臀部特寫鏡頭中，感受到了成年男性的視線。如果想要表現11歲少女們眼中的女性氣質，就不會有這樣的拍攝手法。” Netflix和杜庫雷導演反駁道：“影片想揭露最近孩子們無批判地模仿通過社交網絡服務(SNS)塑造的女性形象的現實。”杜庫雷導演在接受Netflix采訪時表示，“在SNS變得重要的現代社會，研究了女孩子們如何感受女性之美、如何塑造自己的形象。孩子們覺得有性魅力的女性更帥，無批判地接受並跟著做，我想告訴她們這是非常危險的。”Netflix也發表聲明稱，“這是一部向社會發出反對孩子性商品化聲音的電影。” 但是有人指出“電影的主題意識不能把包含窺視視線的演繹正當化”。電影評論家朴宇成指出，“電影雖然可以再現社會弱勢群體，但想要包含把被攝體變成可看把戲的欲望的話，那就是性商品化。在電影《局內人》中出現的酒席上，像櫥窗人體模特一樣掃過裸體女性；電影《歸鄉》中的性暴力場面，從天花板上拍攝，攝影角度給人一種看熱鬧的感覺。” 相反，也有人主張應該集中於電影根本性包含的信息。藝術評論家梁孝實表示：“少女在過去的‘傳統’和網絡文化象征的‘新穎’之間所經歷的矛盾、通過月經初潮成為女性的過程中所感受到的分裂、向著目標奔跑的情思主體等很多東西都反映在了電影中。雖然少女們的性過剩是問題，但攝像機反而將4名少女視為自己的一部分。”

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