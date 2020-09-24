鄭銀敬、奉俊昊入選《時代》雜誌“有影響力的100人”. September. 24, 2020 07:37. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 韓國疾病管理廳長鄭銀敬和電影導演奉俊昊23日被選為美國時事周刊《時代》評選的“2020世界最具影響力的100人”。在新冠疫情相關人士大舉入選的情況下，各國防疫部門負責人中，主導美國新冠疫情應對的美國國立過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇和鄭銀敬壹起榜上有名。 《時代》當天公布的“全球最具影響力的100人”領導人領域中，有鄭銀敬、美國總統特朗普、中國國家主席習近平、德國總理默克爾等22人。《時代》還刊登了文在寅總統發來的介紹鄭銀敬的文章。 文在寅在文章中表示：“韓國出現首例新冠確診病例時，她代表政府站在了國民面前”，“她秉持開放性、透明性、民主性的原則，在防疫最前線與國民真誠溝通，帶領韓國防疫取得成功。”他還寫道：“阿爾貝·加繆的小說《鼠疫》中，醫生裏厄說，‘與鼠疫鬥爭的唯壹方法就是真誠’”，“鄭銀敬廳長的真誠才是給在世界各地對抗新冠的眾多‘鄭銀敬’們以及開創後新冠時代的人類帶來靈感的故事。” 青瓦臺表示，文在寅總統的介紹文章是根據《時代》雜誌的要求寫的。在入選的100人介紹文章的作者中，文在寅是唯壹壹位現任總統。青瓦臺相關人士當天就鄭銀敬入選壹事表示：“韓國防疫被全世界公認為模範這壹點具有重要意義。”入選100人中，除鄭銀敬和福奇等外，還有美國全國護士聯合會主席卡斯蒂略、美國急救護士艾米奧·沙利文、因新冠疫情初期應對引起爭議的世界衛生組織總幹事譚德塞等新冠抗疫相關人士。 但是，青瓦臺當天在《時代》雜誌正式宣布之前，在吹風鄭銀敬入選100人的消息的過程中，表示“鄭銀敬廳長是唯壹入選的韓國人”，從而引發了爭議。當天入選的100人中，以電影《寄生蟲》席卷世界電影節的導演奉俊昊也在藝術家領域榜上有名。 部分人指出，青瓦臺可能是想強調韓國防疫成果，因而沒有確認事實就倉促宣布。文在寅總統曾在《寄生蟲》在2月份舉行的奧斯卡頒獎典禮上獲得導演獎等4個獎項後，邀請奉俊昊導演到青瓦臺，壹起品嘗了電影中出現的拉面料理“炸醬方便面”。關於奉俊昊的介紹文章是由出演過其電影《雪國列車》的演員蒂爾達·斯溫頓撰寫的。對於奉俊昊，他介紹說，“奉導演是像新太陽壹樣充滿熱情的電影界先驅者，是壹位電影制作人”。 引發爭議後，青瓦臺相關人士解釋說：“兩天前向《時代》雜誌確認了鄭銀敬是唯壹的韓國人，而《時代》沒有公開100人名單，青瓦臺方面沒有辦法確認。”該人士還說：“入選者包括奉導演在內，是看了《時代》雜誌的報道後才知道的”，“奉導演入選是件非常令人高興的事情，我向他表示祝賀。” 另外，防彈少年團還寫了介紹入選藝術家部門的流行歌星海爾希的文章。海爾西作為防彈少年團《BoyWithLuv》的伴唱歌手等，多次與防彈少年團合作。

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