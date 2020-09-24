孫興慜在英國天空體育的“實力排名”中榮登榜首. September. 24, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超級Sony”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺•照片)入選了2020~2021賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)本周最佳陣容。 孫興慜入選英超事務局23日在社交網絡服務(SNS)上公開的“本周最佳陣容”(11人)名單。孫興慜在20日與南安普敦隊的比賽中攻入4球，幫助熱刺隊以5比2獲勝，並被安排在由4-4-2陣型組成的最佳球隊的邊鋒位置。 亞洲足球聯盟(AFC)也關註了孫興慜的活躍表現。亞足聯當天通過官方網站以活躍在亞洲以外聯賽的亞洲球員為對象，開始了“本周最佳國際球員”投票。亞足聯將孫興慜選定為8名候選人之一，並評價說：“雖然其他候選人表現不錯，但要想戰勝擁有壓倒性競技水準的孫興慜，並非易事。”通過網站進行的在線粉絲投票將持續到26日。 孫興慜在英超轉播媒體英國天空體育綜合進球、有效射門等多項足球指標評價的“實力排名”中也登上了榜首。孫興慜在第1輪過後僅排在第115位(547分)，第2輪之後一口氣取得8929分，榮登榜首。 另外，原定於23日舉行的托特納姆熱刺隊與萊頓東方隊的聯賽杯(英聯杯)比賽，因萊頓東方隊出現多名新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診者而被取消。賽季開始後，孫興慜連續3場比賽打滿全場，本場比賽被取消讓他獲得休息時間，以補充體力。孫興慜將在25日淩晨3時(韓國時間)與斯肯迪亞隊(北馬其頓)的歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽第3輪預選賽中挑戰本賽季第5粒進球。

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