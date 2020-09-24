“納米合成研究”玄澤煥教授成為諾貝爾獎熱門候選人. September. 24, 2020 07:37. by 尹申英=東亞科學記者 ashilla@donga.com. 首爾大學化學生物工程學院客座教授玄澤煥(56歲•基礎科學研究院(IBS)納米粒子研究團團長•照片)被科學專業數據分析企業選為今年諾貝爾獎獲獎熱門候選人。 23日，研究數據分析企業“Clarivate Analytics”對全世界研究者發表的5000多萬篇論文的引用度進行了調查，選定並發表了24名“2020年被引用優秀研究者”。按領域分類，生理醫學4名、物理學7名、化學6名、經濟學7名。19人屬於美國研究機構，韓國人只有玄教授一人。 Clarivate從2002年開始每年在發表諾貝爾獎之前，都會在主要頒獎領域生理醫學、化學、物理、經濟學領域發表優秀的研究者。 全世界論文中，被引用次數最多的前0.01%論文的原作者包含其中。這裏將反映研究的嶄新性、貢獻度等定性評價，並公布名單。從2002年開始到去年為止，在Clarivate選出的336名優秀研究者中，有54人獲得了諾貝爾獎，其中29人在選定後的兩年內獲得了諾貝爾獎，因此Clarivate被稱為“諾貝爾獎算命先生”。 玄教授的名字出現在化學領域，被認為是納米晶體合成領域的權威專家。特別是他開發出將納米粒子以均一大小大量合成的標準技術“升溫法”，大幅拓寬納米粒子應用性的功勞得到了認可。玄教授發表論文400篇以上，其中7篇被引用1000次以上。化學領域被引用1000次以上的論文數只占全部論文的0.025%。 這是韓國人第三次被Clarivate評選為引用論文最優秀的研究者。2014年KAIST教授劉龍(IBS納米物質及化學反應研究團團長)和成均館大學朴南奎教授(2017年)分別以多孔性物質設計研究和鈣鈦礦研究榜上有名。

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