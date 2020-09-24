美國新冠死亡人數突破20萬，“相當於每天有858名死亡”. September. 24, 2020 07:37. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國新冠疫情相關死亡人數突破了20萬。這是在今年年初擴散初期誰都不敢輕易預測的數字。專家們認為，美國國內新冠死亡者到今年年底有可能增加到30萬至40萬人。 23日上午，據美國約翰斯霍普金斯大學統計，美國國內新冠確診患者約689萬人，死亡者約20.08萬人。這相當於全世界死亡人數（約97萬人）的五分之壹。 據美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國的新冠死亡人數是6.25戰爭美軍陣亡者（33739人）的6倍。與最近美國進行的5次戰爭（6•25戰爭、越南戰爭、伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、海灣戰爭）死亡人數的總和相比，也超過了兩倍。目前新冠死亡人數與發生66次9·11恐怖襲擊或颶風“卡特裏娜”襲擊109次造成的損失相似。CNN還報道說：“（美國國內）從出現第壹例死亡者之日起，每天有858人死亡。” 也有預測認為情況將進壹步惡化。美國華盛頓大學預測，隨著學校開學、天氣變冷，新冠疫情的死亡人數到今年年底為止有可能增加到40萬人。但專家們認為，如果大部分國民將佩戴口罩生活化，與不戴口罩的情況相比，死亡人數將減少六成以上。 最近，美國每天確診人數與7萬名的7月份相比有所下降，只有4萬左右，但以北達科他州、南達科他州、威斯康星州、俄克拉荷馬州等中部地區為中心，感染仍在繼續擴散。 美國國立過敏癥傳染病研究所所長安東尼·福奇就死亡人數突破20萬的消息表示，“令人為之壹醒，在某些方面令人震驚”，“今後，即使政府發出矛盾信號，美國人也應該信任醫療專家。”但是，特朗普總統對於記者關於死亡人數超過20萬等問題的提問表示“遺憾”，同時主張，“如果我們沒有采取適當的措施，死亡人數可能早就達到250萬人”。

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