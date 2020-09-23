高迪教堂受新冠肺炎疫情影響，“2026年竣工的計劃或出差錯”. September. 23, 2020 07:57. by 孫宅均 sohn@donga.com. 世界最廣受喜愛的建築物之一西班牙巴塞羅那的“聖家族大教堂”(照片)的竣工日程受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響被推遲。 21日(當地時間)，西班牙日刊《EL PAIS》報道說：“曾計劃在建築師安東尼奧•高迪(1852~1926年)去世100周年之間的2026年竣工的聖家族大教堂工程因新冠肺炎疫情以後遊客驟減而面臨財政困難，因此竣工時間或將出現差錯。” 據《EL PAIS》介紹，去年來到該大教堂的450多萬名訪客中，94%是外國遊客。以此為準，今年外國遊客的入場費和捐款收入預計為1.03億歐元(約1409億韓元)。教會方面表示：“原計劃把旅遊收入中的5500萬歐元用作工程費，但由於訪客急劇減少，工程費預算縮減到了1700萬歐元。”據悉，去年7月，平均每天的訪客人數為1.56萬多人，但今年7月，一個月內總訪客人數僅為2000多人。 以象征《聖經》中的12名使徒的尖塔形象而聞名的該大教堂於1883年11月開工。因電車事故去世的高迪的遺骸被安置在地下骨灰堂內，在這種狀況下工程持續了130多年。但隨著3月份新冠肺炎疫情的擴散，國家宣布進入緊急狀態，工程被迫中斷。大教堂方面表示：“正在等待期待該建築物竣工的許多人的捐贈。” 隨著保持社會距離防疫方針的普遍化，面臨現有建築出現空洞化現象狀況的世界各國建築師也苦惱不已。《洛杉磯時報》報道說：“很多企業試圖通過在一棟建築內同時使用公用設施來減少費用的行動已經完全消失了。對拆除公用電梯或封閉走廊的工作空間的需求將日益增加。”

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