美國馬裏蘭州州長就韓國產新冠病毒診斷設備不良爭議表示：“沒有任何問題”. September. 23, 2020 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 美國媒體針對馬裏蘭州州長拉裏·霍根從韓國進口的新冠病毒診斷設備的準確性提出質疑後，霍根出面表示“沒有問題”，引發了爭議。 馬裏蘭州主要報紙《巴爾的摩太陽報》18日對韓國產檢測設備的準確性提出質疑，從而引發了爭議。該報報道說：“從韓國引進的新冠病毒診斷設備中接連出現假陽性診斷等，可信度存在問題，因此馬裏蘭大學研究所停止了使用。”報道稱，“在當地幾個療養院進行的檢查中，出現了數十例陽性診斷。在大部分人沒有癥狀的某療養院，就出現了超過30人的確診者。”也就是說，韓國企業Labgenomics生產的診斷設備的準確性存在問題，因而中斷了使用。 隨著爭論的擴大，馬裏蘭大學在聲明中就更換檢測設備的原因表示：“進入流感季節後，壹直準備用可同時檢測新冠病毒和流感病毒的美國疾病控制預防中心的設備進行檢查。Labgenomics套裝最初也只是為了診斷新冠病毒而考慮，它不可能同時診斷兩種病毒。”聲明還說：“Labgenomics的診斷設備，在診斷新冠病毒方面沒有問題。”霍根州長發表聲明稱：“在過去的60天裏，研究所兩處用Labgenomics的設備進行了20萬例以上的檢查”，“馬裏蘭州保健部和各研究所將繼續使用Labgenomics的診斷設備進行檢查。” Labgenomics也發表聲明說：“馬裏蘭大學研究所測試了能否（用新冠病毒診斷設備）檢測出流感病毒，以此為基礎出現了誤報”，表示已從馬裏蘭州方面確認了上述事實。 之前的4月，霍根州長從Labgenomics公司進口了50萬人次左右的新冠病毒診斷設備，成為了話題。與韓國人有美·霍根女士結婚的霍根州長也被稱為“韓國女婿”。

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