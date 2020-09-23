美國恢復對伊朗制裁，“並將阻止（伊朗）與朝鮮進行導彈合作”. September. 23, 2020 07:57. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、開羅=常駐記者 林賢碩 lightee@donga.com,lhs@donga.com. 美國以伊朗不履行核協議（JCPOA、聯合全面行動計劃）為由，當地時間21日恢復了對伊朗的制裁。有分析稱，制裁對象中還有與朝鮮導彈合作的人士，包括了對朝鮮的迂回警告。 美國總統特朗普當天針對伊朗啟動“（不履行承諾時重新啟動制裁）快速恢復制裁”條款，簽署了對伊朗27個機構和個人恢復實施制裁的行政令。他當天在聲明中說：“決不允許伊朗擁有核武器、彈道導彈和常規武器的新增供應，令其他國家陷入危險。”他聲稱，“伊朗政權不僅會向恐怖分子出口武器，還會大大削弱為武裝自己而確保武器的能力。” 此前，特朗普政府2018年單方面退出與伊朗的核協議，因而遭到國際社會指責，被認為沒有資格恢復聯合國對伊朗的制裁。為此，為了維持預定10月到期的聯合國對伊朗武器禁運制裁的效力，美國強行恢復了對伊朗的制裁。 制裁對象包括參與伊朗鈾濃縮作業的5名伊朗科學家，導彈開發領域包括伊朗航空工業組織的高層人士阿斯加爾•埃斯邁弗和該組織下屬的沙希德·赫馬特工業集團的穆罕默德·戈拉米等。美國認為，特別是埃斯邁弗和戈拉米與朝鮮進行了緊密合作。 美國還認為，伊朗與朝鮮重啟了遠程導彈開發合作。據路透社報道，美國國務院伊朗和委內瑞拉問題特別代表埃利奧特·艾布拉姆斯當天表示：“對伊朗與朝鮮進行合作表示擔憂，為阻止這種行為，將竭盡壹切努力。” 伊朗立即進行了反駁。伊朗外交部長穆罕默德·賈巴德·紮裏夫尖銳地指出：“首先違反核協議的是美國”，“（美國）在國際社會中采取著極其不負責任的行動。”

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