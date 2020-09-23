文在寅在聯合國會議上也強調“終戰”，不提無核化的政治宣言毫無意義. September. 23, 2020 07:57. . 文在寅總統今天淩晨在聯合國大會視頻主題發言中表示，“現在韓半島應該徹底、永久地結束戰爭”，呼籲聯合國和國際社會對終戰宣言給予支持。同時，文在寅總統還提議成立由韓國、朝鮮、中國、日本、蒙古國參加的“東北亞防疫和保健合作體”，開展加強後新冠時代的包容性的國際合作。 文在寅總統在聯合國演說中提出與朝美談判破裂壹道被遺忘的終戰宣言，可以看作是包含了無論如何都要恢復對話局面的希望。但是，回顧朝美談判過程，終戰宣言事實上早已成為壹張廢棄的牌。政府將終戰宣言作為韓半島無核化、和平進程的出發點和入口的政治宣言。但是，經過前年新加坡和去年的河內會談後，朝美表現出了很大的認識差異。 特別是美國稱終戰宣言“只是韓國的議程”，擔心出現稍有不慎就沒有實質性的無核化、只承諾保障朝鮮金正恩體制的終戰宣言的反效果。朝鮮也曾壹度將終戰宣言作為保障體制安全和緩和對朝制裁的手段，但現在似乎已因為美國的“先無核化”要求失去了期待。因此，現在終戰宣言已經不是恢復朝美對話的籌碼，而是被看成是韓國獨有的執著。 朝美首腦的新加坡共同宣言雖然也是受到全世界關註的宏偉協議，但是以無法遵守的壹次政治宣言而告終。為了挽回這種失敗，需要做的只是具體提出朝鮮如何開始實質性的無核化以及如何完成無核化的路線圖。就算韓半島終戰宣言中言詞再優美，如果不實行無核化，也只能是重復外交表演。 現在距離美國大選還有40天，韓半島處於不穩定的局勢，不知道朝鮮在美國大選前後會做出什麽魯莽的挑釁。如果是在沒有嚴重警告朝鮮冒險主義本能的情況下，只發表壹個政治宣言，那麽作為韓半島問題的直接當事者，首先應該捫心自問是否起到了負責任的作用。

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