如果對國家有心的話. September. 23, 2020 07:57. . 索福克勒斯的《菲羅克忒忒斯》雖然比《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》少為人知，卻是展現心靈創傷深邃洞察力的作品。 菲羅克忒忒斯是參加過特洛伊戰爭的希臘軍將領。他有壹把百發百中命中靶子的弓。他在去特洛伊的途中被毒蛇咬了腳。疼痛之下的哭喊聲和傷口散發的惡臭使大家驚恐不已。在他成為妨礙之後，人們把他扔到無人島壹走了之。因此他在洞穴裏生活了十年。口渴了就接雨水吃，肚子餓了就用弓箭獵捕飛禽或走獸吃。傷口壹直沒有愈合。疼痛定期發作，使他痛苦不堪，恨不得把腳砍掉。令他更累的是背叛感導致的心靈創傷。他靠仇恨支撐著。 但是希臘軍隊沒能在戰爭中獲勝。根據預言，沒有菲羅克忒忒斯的弓，就無法在戰爭中獲勝。必須把被扔在無人島的他帶回去。這個任務交給了奧德修斯。他是壹個認為為了國家什麽事情都可以做的人。他帶著去世的阿喀琉斯的兒子——壹名年輕的將領前往，命令他們帶回菲羅克忒忒斯，可以不擇手段。如有必要，甚至可以殺掉他，只要能拿回弓。 年輕的將領起初按照奧德修斯的話去做，但是看到菲羅克忒忒斯度過的辛酸生活和因劇烈的痛苦而精神失常的樣子後，改變了想法。不能再次背叛遭受了背叛的人。最終，他把落入自己手中的弓還給了菲羅克忒忒斯，沒有聽從國家。但諷刺的是，拯救國家靠的就是這種人性化的行為。最終，菲羅克忒忒斯前往特洛伊接受治療，並帶領希臘軍隊取得了勝利。索福克勒斯在八十三歲時寫的《菲羅克忒忒斯》中強調的不僅是個人，而是對國家也應該有溫暖的心。撫慰個人傷痛的。

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