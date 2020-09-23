新冠病毒也無法阻擋的“人類旅行本能”. September. 23, 2020 07:57. by 崔고야 best@donga.com. “旅人(Homo Viator)。” 法國哲學家加布裏埃爾•馬塞爾將特指總在不斷移動的本性的人類定義為“旅行者”、“行者”。隨著因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)導致出境旅遊受阻，旅人正在尋找能夠最大限度地確保“Untact(無接觸•Contact和Un的合成詞)”的國內旅遊地。 去年教保文庫旅行暢銷書前20名全部以世界旅行為主題。但從今年年初開始，月度旅行暢銷書目錄中以國內旅行為素材的書不斷增加，上個月前20名中，有14種是國內旅行題材的書。同月，在線書店“yes24”和“阿拉丁”的旅行暢銷書排行榜前20名中，國內旅行相關的書籍也分別上升到了10種和9種。 國內旅行的概念是非面對面、非接觸。還有一本廣告詞書是《社交網絡服務(SNS)上沒有介紹的非人氣旅遊地概覽》。《大韓民國島旅行指南》(中央Books出版社)強調清靜旅行地，並介紹了45個島嶼。告訴大家可以攜帶寵物住宿或安全野營的小島。《美麗的寺廟旅行》(想象出版社)推薦能夠進行寺廟住宿等的山寺。以重新成為新婚旅行地的濟州島探索、尋找首都圈近郊當天往返隱藏的旅行地、自行車旅行代替大眾交通等為主題的書也很受歡迎。 全國旅遊地圖也登上了旅遊暢銷書排行榜。《艾登韓國全國旅行地圖》在A1尺寸的地圖上簡略地標註了全國旅遊勝地和特征。出版該地圖的“Tabularasa”在全國地圖反響良好的情況下，追加出版了上月在各地區地圖上介紹旅遊地的指南書。Tabularasa相關人士表示：“其宗旨是，不要只跟旅行博主走，要制定屬於自己的路線。隨著旅行需求集中到國內，對旅遊地圖的需求也提高了。”

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