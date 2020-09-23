23日特斯拉電池日... 馬斯克：將增加LG電池購買量. September. 23, 2020 07:58. by 郭道英 now@donga.com. “我們將不會減少從松下、LG化學、CATL等合作公司那裏購買的電池數量，反而會增加購買量。” 特斯拉的創始人兼首席執行官(CEO)埃隆•馬斯克在“特斯拉電池日”前一天的21日(當地時間)通過自己的推特賬號發表了上述言論。 此前，相關業界曾觀測稱，特斯拉有可能通過電池日，推出自家公司開發的被稱為“夢想電池”的固體電池(Solid-state battery)試制品。馬斯克CEO當天表示：“關於明天公開的特斯拉電池日，有重要消息。特別是(電池日時)會發表電動卡車‘Semi’或‘Cybertruck’和‘Roadster’等影響長期生產的內容，但至少在2022年之前不會達到高水平的(電池)批量生產。”這可以理解為，即使公開此前盛傳的特斯拉自家的電池技術，短期內也很難進行批量生產。

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