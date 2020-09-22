“大法官提名”成為美國大選焦點……拜登：“壹旦上臺，特朗普的人事任命無效”. September. 22, 2020 07:25. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、林寶美記者 lightee@donga.com,bom@donga.com. 圍繞18日去世的美國聯邦大法官露斯·巴德·金斯伯格的後繼人選，執政的共和黨和在野的民主黨的政爭正在激化。19日，美國總統特朗普表示，“將在本周內強行提名”，隨後民主黨總統候選人、前副總統拜登20日針鋒相對地表示：“如果我在大選中獲勝，將撤回提名。”隨著美國保守派和進步派圍繞該問題各自集結力量，這壹問題正在成為11月3日大選的核心爭論點。 拜登當天在核心競爭地賓夕法尼亞州費城尖銳地表示：“距離大選還有40多天，總統強行任命大法官是濫用權力的行為”，“國民不會支持。”他還再次強調：“如果我當選，將撤回提名。”在當天公開的路透社-伊普索斯民意調查中，62%的受訪者表示，“應該由下屆總統任命新的大法官”。 政治媒體Axios等稱，民主黨正在考慮將大法官人數從目前的9人增加到13人的方案。目前眾議院多數黨民主黨的目標是在大選同壹天舉行的上、下議院選舉中全部獲勝，並接手上院。分析認為，即使特朗普總統強行任命，民主黨也將利用議會多數黨的地位，從明年開始大舉任命具有進步傾向的大法官。 民主黨的網上募捐平臺“Act Blue”從金絲伯格去世當晚的18日晚8時開始，在28個小時內共募集了9140萬美元（約合1060億韓元）的捐款。《紐約時報》分析說：“圍繞任命的（保守對進步）戰爭成為刺激進步贊助者的原動力。” 特朗普方面對拜登施壓，要求他“公開大法官候選人名單”。此舉刺激了擔心民主黨任命進步人士的保守選民的不安感，被認為是試圖營造在大選中有利的環境。《華盛頓郵報》預測，如果拜登在大選中獲勝，有可能誕生美國首位黑人女大法官。拜登陣營方面表示，“事前沒有公開候選人名單的計劃”，拒絕了特朗普的要求。 但是，與政治鬥爭無關的追悼金斯伯格的熱潮依然火熱。社交媒體追蹤企業“NewsWhip”表示，金斯伯格去世僅兩天，與此相關的社會媒體互動（點贊、回復、轉發）內容就達到了4100萬件。考慮到壹周內關於新冠疫情的互動內容為6200萬件，可以看出大眾對此的關註程度有多大。 《紐約時報》報道說：“所有年齡的女性都在哀悼曾作為女權主義象征的‘角色模特’的去世。這與反對總統強行任命保守大法官的進步勢力的悲哀是不同的。”

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