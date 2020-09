“我們漫步在孫光下”,預告將迎來最高全盛時期的孫興慜. September. 22, 2020 07:27. by 金正勛記者 hun@donga.com. “我們正漫步在‘孫光(Sonshine•孫興慜+陽光的合成詞)’下。” 專門報道托特納姆熱刺隊消息的《刺網(Spurs Web)》這樣評價孫興慜在與南安普敦隊的比賽中所表現出的活躍。孫興慜20日在英國南安普敦聖梅裏斯球場舉行的2020~2021賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第二輪客場比賽中,攻入了自己單場比賽最多的4粒進球。他在0比1落後的上半場補時階段攻入本賽季第1粒入球,並在下半場第2分鐘、下半場第19分鐘、下半場第28分鐘接連破門得分,成功上演大四喜。最終托特納姆熱刺隊以5比2獲勝。 自英超聯賽1992年成立以來,孫興慜是首位在一場比賽中打進4球的亞洲球員。《刺網》表示:“下半場托特納姆熱刺隊完全變了。隨著哈裏•凱恩發現突擊到前場的孫興慜,原本黯淡的上半場瞬間消失了”,對孫興慜的“大四喜(4球+帽子戲法)”贊不絕口。 除了《刺網》之外,各種英國媒體也爭先恐後地報道了孫興慜的活躍表現。英國廣播公司(BBC)評價說:“孫興慜和凱恩就像心有靈犀一樣,以完美的配合掌控了比賽。”《Give me 體育》甚至寫道,“孫興慜處於最佳狀態時,這個地球上任何後衛都無法阻擋他。” 在英超官方網站進行的“King of the Match(MOM)”投票中,孫興慜以71%的壓倒性支持率擊敗隊友凱恩,成為本場最佳球員。自英超成立以來,包括孫興慜在內,在一場比賽中攻入4粒進球的只有28人。《獨立報》賽後給孫興慜打了10分,並報道稱,“在和守門員一對一的機會中,有如此冷靜的球員嗎?令人吃驚的是他始終非常冷靜。” 孫興慜憑借當天的出色表現,消除了人們對俱樂部引進加雷斯•貝爾(31歲•威爾士)後有關他地位下降的憂慮。體育專門媒體EPSN表示:“孫興慜憑借出色的滲透力擊垮了南安普敦隊的整條防守線。無論其他球員踢得多麽糟糕,對於主教練何塞•穆裏尼奧來說,孫興慜和凱恩都是可以確切依靠的前鋒。”專家們預測,貝利的加盟反而會給孫興慜添個臂膀。KBSN解說員金大吉(音)表示:“孫興慜通過20日的比賽證明了自己的價值。由於新冠肺炎疫情,比賽日程越來越緊,在這種情況下,引進貝爾有利於孫興慜調整狀態。”

