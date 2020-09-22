戰術失敗的結果. September. 22, 2020 07:27. . 拿破侖於1812年9月14日抵達莫斯科。這是開戰僅3個月就進軍數千公裏取得的成就。因灑在俄羅斯平原上的無情的血和犧牲，拿破侖遠征的俄羅斯受到了巨大的指責。中間進行的幾次戰鬥，也只有壹半的成功。因此，遠征俄羅斯被記錄為是毀掉拿破侖名聲的大失敗。但拿破侖成功進入莫斯科，絕對不是簡單地可以貶低的水平。 拿破侖的進軍速度是後來以機械化軍團為前驅的德國軍隊也未能達到的速度。雖然德國方面說，由於沒有直達莫斯科，而是在列寧格勒（現在的聖彼得堡）和烏克蘭左右搖擺，莫斯科的攻擊被推遲，但即使從壹開始向莫斯科方向堅定地進攻，進入莫斯科的時間也同拿破侖差不多。 悲劇的開始是在進城之後。拿破侖原以為占領莫斯科後俄羅斯會出面談判，但俄羅斯卻紋絲不動。拿破侖的戰略構想被證明是壹個完美的錯誤。拿破侖或者是沒有承認，或者是不敢承認。他既沒有放棄戰略，也沒有構思實現戰略的新戰術手段，壹直在莫斯科坐等談判使節的到來。經過35天的拖延，拿破侖終於承認失誤，開始撤退。但是冬天已經臨近了。由於冬將軍和俄羅斯軍的追擊，拿破侖軍遭受了極大的痛苦。在進入莫斯科的兵力中，生還回來的只有十分之壹左右。有人推測說，如果拿破侖再早出發壹周，幸存者可能就多出了幾倍。僅最後壹周就有幾萬人凍死了。 戰術上的失敗當場證明為戰鬥的結果。戰略上的失敗很難把握，更難承認。盡管面對屢屢戰敗和失敗，但對現實閉上眼睛。堅信最後的勝者就是我們。“雖然我們現在正在苦戰，但我們用的是正確的方法。”這種信念最終導致毀滅。 拿破侖在成為皇帝之前也非常機敏和正確。他的敗因是手握的權力。權力中毒比毒品更可怕。

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