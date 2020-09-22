忽視檢、警獨立的權力機構改革，變質為“權力站隊”. September. 22, 2020 07:27. . 青瓦臺昨天召開了由文在寅總統主持的第二次國家情報院、檢察、警察改革戰略會議，再次闡明了要在剩余1年7個月的任期內順利完成權力機關改革的意誌。引發最大爭議的檢察機關和警方之間的調查權調整問題，隨著警方接管大部分調查終結權，現在由誰來掌控警方的調查成為迫在眉睫的課題。 政府在昨天的會議上再次表明立場稱，將新設總指揮警察調查職能的國家調查本部，以解決這些問題。為保障國家調查總部的獨立或政治中立，提出了警察廳長不能對個別事件行使指揮權的方案。但這只是找錯門牌號碼或欺騙國民眼球的手段而已。 就像在最近的壹系列檢察機關人事安排中看到的那樣，青瓦臺和法務部重用了符合政權口味的檢察機關幹部擔任核心職務。相反，針對政權進行調查的檢察機關幹部和檢察官全部被趕往閑職，調查權力不正之風的調查將失去力量。在警察中新設的國家調查總部的獨立性問題是人事安排的核心。站在權力的立場上，不管警察廳長是否行使調查指揮權，只要把國家調查本部長任命為符合自己口味的人士就可以了。 國家情報院改革也是為了防止國內政治介入，大幅縮小了國內情報收集功能，這是值得肯定的方向，但是將對共調查權移交給警察的話，令人擔心國家安保上會出現空白。在情報和調查密不可分的情況下，隨著對朝鮮情報收集功能和對共調查權的分離，抓捕間諜的對共調查只能壹蹶不振。另外，由警察接手對共調查權，也與當初要分散權力機關權限的權力機關改革宗旨不同，不可避免地要實現“臃腫化”。 雖然昨天的青瓦臺會議沒有特別的新內容，但是法務部長秋美愛等出席，對此也引起了懷疑。雖然青瓦臺表示這是“預定的會議”，但有傳聞稱，這可能是為了給因兒子服役特惠疑惑而陷入困境的秋部長加油助威。 迄今為止的檢察機關改革，因為其核心部分——檢察機關的獨立和政治中立——消失得無影無蹤，已變質為“權力站隊”。相比檢察機關，警方的政治權力的控制力更容易達到。現政府標榜的權力機關改革如果照此下去，很有可能引發權力機關的侍女化和犯罪、對共調查的空白。

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