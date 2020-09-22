貝多芬生前的“生日派對”是什麽樣子？. September. 22, 2020 07:27. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “如果貝多芬生前用音樂舉辦生日派對，會是什麽樣子呢？支持者們會不會提供漂亮的宮殿作為派對場所呢。朋友和學生聚在一起，還演奏了關系很好的前後輩們的音樂。在那種愉快的想象中策劃了慶典。”(大提琴手梁成沅) 將舉行網絡受貝多芬影響的音樂家的室內樂作品的“快樂巴士日路德維希”系列演唱會。在延世大學音樂系教授梁成沅的策劃下，將於下月16日至18日在全南麗水市GS加德士YeulMaru舉行4場演出，在此之前的13日至15日則會在首爾西大門區錦湖藝術大廳延世舉行3場演出。YeulMaru舞臺是梁成沅作為音樂導演連續5年舉辦的“YeulMaru室內樂慶典”的第五次活動。首爾舞臺把錦湖藝術大廳從2017年開始展開的貝多芬室內樂系列《貝多芬的時間＇17＇20》作為壓軸舞臺。 “兩年前就接到了很多紀念貝多芬誕辰250周年的提案，當時還擔心‘如果只演奏貝多芬的音樂，聽眾會不會感到厭煩’。貝多芬學習並消化了前輩音樂家的優點，並對後輩音樂家產生了巨大的影響。我想介紹一下通過前後一代人看到的貝多芬。” 13日和16日將分別在錦湖藝術廳和YeulMaru舉行的演唱會主題是“貝多芬的老師們”。屆時將演奏以莫紮特木管5重奏《K452》、海頓弦樂4重奏63號《日出》、貝多芬為亨德爾•奧拉托裏奧《猶大•馬加比》所作的主題曲《勇士歸來變奏曲》等。 17日下午2點，演唱會主題是“貝多芬的朋友們”。屆時將演奏貝多芬的愛弟子裏斯和切爾尼的鋼琴奏鳴曲、裏斯將貝多芬的3號交響曲《英雄》改編成的鋼琴四重奏版本等。同一天晚上7點將舉行“貝多芬的支持者們”主題演唱會。屆時將演奏貝多芬為支持者創作的21號鋼琴奏鳴曲《瓦爾德斯坦》、弦樂4重奏《拉祖莫夫斯基2號》、鋼琴3重奏《大公爵》。在11月14日的錦湖藝術大廳演唱會上，“朋友們”和“支持者們”將匯聚一堂。 在15日和18日舉行的“貝多芬的理想”演唱會上，同時代的競爭對手羅西尼將演唱《塞維利亞的理發師》中的詠嘆調、舒伯特的歌曲、貝多芬的30號鋼琴奏鳴曲等。 就像與貝多芬交往的名字非常多一樣，梁成沅邀請的音樂家們也非常華麗。鋼琴家金英浩、林東赫、文智英、李彩允、Abel四重奏、小提琴家克裏斯泰爾•李等將登臺獻藝。YeulMaru的坐席是3萬韓元，錦湖藝術大廳延世坐席是5萬韓元。

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