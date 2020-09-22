起亞汽車在俄羅斯和意大利開啟“車輛共享服務”. September. 22, 2020 07:28. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 在俄羅斯和意大利，任何人都可以從21日(當地時間)開始，在從一天到一年的期限內租用起亞汽車的車輛。這是超越起亞汽車推出的單純汽車銷售，利用在世界市場加速的本公司車輛的綜合移動出行服務的一環。 起亞汽車當天宣布，將在俄羅斯和意大利開啟“起亞移動出行”示範事業。通過在顧客希望的時間內租車的服務，攻略由幾天的短期服務和預定幾年的長期服務構成的現有租車業界的縫隙市場。以新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在世界範圍內擴散為契機，非特定多數人使用的短期服務需求減少的同時，數月的中長期型需求有所增加。 用於起亞移動出行的所有車輛，將由現有起亞汽車營業店的營業職員(經銷商)直接負責防疫和檢查等工作。車輛及顧客、預約等業務所需的內容也由經銷商以專用系統進行管理，再加上顧客的車輛領取和返還也由起亞汽車代理店完成，因此，期待顧客能夠安心借用車輛。起亞汽車相關人士表示：“隨著車輛共享、乘車共享等共享經濟的活性化，經銷商們也需要車輛銷售之外的收益來源多元化。起亞移動出行在為顧客提供便利的同時，還追求經銷商和起亞汽車的共贏。”起亞汽車計劃以俄羅斯和意大利的16個據點為開端，從明年開始將事業地區擴大到亞洲、非洲、中南美、中東等地。 這樣的移動出行事業被認為是起亞汽車的新增長動力，目前在世界各地以各種形式進行。在韓國，只要交納一定時間的訂車費，就可以隨意更換車輛的“起亞Flex”從去年6月開始已開啟服務，目前運營效果良好，在西班牙也提供了汽車共享(car sharing)服務“REVU”。這是為迎接以電動汽車為代表的電動化車輛時代，讓事業結構朝著多元化方向發展的“S計劃”的一環。在美國，確保現代汽車集團的移動出行服務法人“Motion Lab”和當地車輛呼叫服務企業的車輛運行記錄等，為擴大移動出行事業，正在加速資料積累。

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