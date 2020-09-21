BTS：“大韓民國的青年們一直很堅強，很了不起”. September. 21, 2020 07:31. by 黃炯? constant25@donga.com. “大韓民國的青年們一直很堅強，很了不起。” 19日，作為青年代表出席在青瓦臺綠芝園舉行的“第一屆青年日”紀念儀式的防彈少年團(BTS)7名成員按順序宣讀了寫給19年後的青年們的書信形式的紀念詞。BTS最近在美國Billboard“Hot 100(單曲排行榜)”上，作為韓國歌手(及組合)首次憑借新歌《Dynamite》連續兩周蟬聯榜首。 J-HOPE(鄭號錫)說：“不知道眼前是樂園還是懸崖。我們的開始就是這樣。”接著，SUGA(閔玧其)和JIMIN(朴智旻)、V(金泰亨)吐露了出道前後的苦惱，說“好像很長時間一直都呆在原地”、“不幸福，空虛感襲來”、“不管怎麽努力，都覺得很難趕上朋友”等。 隊長RM(金南俊)說：“絕對無法相信在走路的路上會看到花叢，即使有可喜的果實掉落，那條路也會一直如此。”JUNG KOOK(田柾國)表示，“我們彼此都想幫助對方，讓我們自然而然地知道我們要做的是什麽。”最後，JIN(金碩珍)表示：“即使在未來，我們彼此以青年和大人的身份面對，也不會說‘這是正確的道路’‘這是正確的答案’。希望各位能夠為了未來的青年而站在前面，成為時代的燈光。” 紀念詞結束後，BTS向文在寅總統贈送了“2039年禮物”，其中包括為未來青年們準備的信息。該禮物將保管在大韓民國歷史博物館，在2039年第20屆青年日紀念儀式上公開。文在寅總統在當天的活動中就BTS表示：“我喜歡歌曲和舞蹈。聽著防彈少年團的歌曲和舞蹈，感覺自己像是走入了境地的青年。偶像組合的音樂經常無法跟上，但防彈少年團的歌詞十分入耳”，青瓦臺發言人康瑉碩進行了傳達。 另外，總統禮賓秘書官卓賢民當天在Facebook(臉書)上表示，此次活動是自己執導的。對於BTS的《2039年禮物》，他說，“這是19年前的青年們給2039年青年的禮物，也是我執導第一屆青年節的禮物。不知道該做什麽企劃，這就當是送給(未來的活動)導演的禮物吧。”對此，國民力量許垠娥議員在臉書上寫道：“準備活動的公務員們必須是幕後看不見的手。難道總統典禮只是為了自己的表演嗎？”

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