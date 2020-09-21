現代汽車氫電卡車在中國斬獲技術創新獎. September. 21, 2020 07:31. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車最近出口到歐洲的氫電卡車在中國舉行的氫能博覽會上獲得了技術創新重要獎項。 現代汽車20日表示，15日在中國上海舉行的“第五屆國際氫能與燃料電池汽車論壇”上，氫電卡車“Xcient”(照片)獲得了氫能與燃料電池技術創新獎二等獎。 在此次論壇上，中國企業與機構包攬了從一等獎到參與獎的所有獎項，現代汽車是唯一獲獎的外資企業。“Xcient”也是唯一一款獲獎的整車車型。 Xcient氫電卡車通過190 kW(千瓦)功率的燃料電池堆，驅動馬達最高輸出功率為350kW(476馬力)。該車裝有7個大型儲氫罐，儲氫容量約為32公斤，充電8~20分鐘，續航裏程可達400公裏左右。 現代汽車今年7月首次向瑞士出口了Xcient氫電卡車。預計到今年年末為止將供應50輛，到2025年為止共供應1600輛。Xcient氫電卡車由現代汽車和瑞士氫能解決方案專門企業“H2能源”的合資法人“現代氫動力”接收，並以按次收費的方式向商用卡車運營商提供租賃服務。 現代汽車去年9月還與美國康明斯公司簽署了業務協議，雙方共同開發以商用汽車使用的氫燃料電池系統為基礎的環保動力總成，並提供給北美商用車制造企業。 另外，在此次論壇上，中國的上海氫氣推進技術獲得汽車用燃料電池技術，中國第一汽車集團、東風汽車等企業憑借商用車用燃料電池技術獲得一等獎。據悉，中國最近在氫燃料電動車相關技術開發方面速度相當快。

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