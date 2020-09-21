笑不出來的RYU，氣勢受挫的“KK”. September. 21, 2020 07:31. by 金培中 wanted@donga.com. “運氣不好的一天”。 今年賽季第三次同時出擊，試圖雙雙取得勝利的柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)和金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀)雙雙低下了頭。 試圖將已經遭遇5連敗的球隊從泥潭中拯救出來的“王牌”柳賢振雖然投得很好，但還是輸了。20日，在與費城費城人隊的客場比賽中，他首發出場，在6局中取得了6個安打、8個三振、1個四壞球上壘、2失分的成績。 但在以1比2落後的第7局下半局被替換下場後，因球隊再失一分，以1比3敗北，迎來了本賽季第2場勝利失敗(4勝)。這是自7月31日與華盛頓國民隊的比賽後51天來的首次戰敗。賽季平均責任失分維持在3.00。 當天，直球最高球速僅為91.3英裏(約147公裏)，90英裏(約145公裏)以上的球也只有6個。柳賢振似乎也意識到了這一點，從比賽初期開始就以卡特球(36個)、變化球(26個)、曲線球(14個)等變速球(off-speed pitch，一種棒球中的變化球，當球離開投手的手時，會像快速直球的樣子飛向本壘板，但在接近本壘板時又會往下墜且速度變慢)為主，面對了擊球手。但在1比0領先的第5局，被費城隊的首發擊球手傑伊•布魯斯擊出2壘打等，連續送出5個被安打，失掉了2分。 在柳賢振取得勝利的14日與紐約大都會隊的比賽之後，多倫多隊遭遇了6連敗，賽季勝率再次下降到了5成(26勝26負)。在美國聯盟(AL)外卡排名中位居第2位的多倫多隊如果繼續保持目前的排名，將在季後賽第1輪與崔誌萬(29歲)的所屬球隊、也是目前AL東部排名第1位的坦帕灣魔鬼魚隊(35勝18負•勝率0.660)展開對決。賽後柳賢振表示：“隊友首先得分，但隨即我失分了，很可惜。 應該營造出能夠獲勝的氛圍”，流露出遺憾之情。 挑戰本賽季個人第3場勝利的金廣鉉創下了本賽季最多失分紀錄。同一天，在與匹茲堡海盜隊的客場比賽中，金廣鉉在5又三分之一局內，取得6個被安打(其中2個本壘打)、1個四壞球上壘、4個被三振，丟掉了4分。 雖然消化了MLB出道以來最多的投球數(103個)，但是失分、被安打、被本壘打等都是自己一場比賽中的最多記錄。在第1局下半局1人出局後，被基布裏恩•赫茲擊出本壘打，維持了25局的無責任失分比賽也結束了。在第3局，胡塞•奧蘇納也擊出了一記本壘打。本場過後他的平均責任失分從0.63大幅上升到了1.59。 最近被診斷為腎臟梗塞，正在服用血液稀釋劑的金廣鉉為了防止出血和淤青，戴著帶有特殊保護裝置的帽子投球。金廣鉉說：“因為裏面有比普通帽子更硬的東西，所以確實不方便。作為保護裝備，我戴了一頂大帽子，(投球時)有很大的晃動。因為醫生讓我戴，所以即使不方便也要戴。” 避免了戰敗，這讓他感到欣慰。匹茲堡隊的首發投手米奇•凱勒在6局內未送出一支安打，聖路易斯隊的擊球陣容一度被對手逼到無法得分，但在第7局上半局以0比4落後的情況下替補投手上場後，擊出5個四死球和3支安打，連得5分，戲劇性地反敗為勝。

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