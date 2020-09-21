國內首次報告“再感染”疑似病例…抗體效用期短，治愈者管理面臨危機. September. 21, 2020 07:32. by 金相雲 sukim@donga.com. 韓國首次報告了新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)治愈後再次確診的“再感染”疑似病例。 這與最初感染時進入體內的部分病毒在治愈後重新激活的“再養成”有所不同。如果再感染得到最終確認，就意味著新冠病毒抗體的功效非常有限。對疫苗開發或治愈者管理產生負面影響是不可避免的。 20日，據中央防疫對策本部透露，今年3月確診的20多歲女性在解除隔離後，於4月初再次被確診為陽性。中央防疫對策本部表示：“相關女性的事例證實了基因型的變化。”也就是說，第一次和第二次感染當時的病毒基因類型不同。通過與第一次感染時不同的感染者，新基因型的病毒傳播給了20多歲的女性。 據防疫當局透露，截止到本月8日，國內再養成事例共達628人。但防疫當局判斷認為，這與再感染無關。也就是說，被檢測出死亡病毒碎片或殘留的病毒因免疫力低下而再次被激活。 以20日0時為準，新冠病毒肺炎確診病例為82例。自上月13日(56人)以後，時隔38天再次降到了兩位數。首都圈新增55名確診患者，截至目前累計確診患者已超過1萬人。但最近兩周(7日至20日)感染途徑不明的確診病例大27.4%。 政府決定，將原定於當天結束的非首都圈地區第二級社交距離限制措施延長一周至本月27日。

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