要長久幹下去的實權副部長和執政後半期的朝核時間表. September. 21, 2020 07:32. . “我必須長久幹下去。” 據說，這是被稱為“實權次官”的外交部第壹次官崔鐘建上個月就任後會見外交部幹部時說的話。他壹直被稱為重視南北關系獨立路線的“自主派”。他曾擔任青瓦臺國家安保室和平企劃秘書，被任命為次官時，外交部出現了波動。人們猜想，青瓦臺是不是想在執政後半期派遣崔鐘建來抓軍紀。他在會見記者時表示：“進入政權後半期，動力就會減弱，所以想在這方面助壹臂之力。” 這樣的他表示要長久幹下去，是什麽意思呢？他並不是在說，在文在寅政府任期還剩壹年半的情況下，要把次官擔任到底。據說，這是因為他年紀相對較小（46歲），在結束次官任期後還有很多時間，所以即使考慮到未來也不會和外交官們過不去。 目前，他正積極就各方面外交問題表明立場，表現出積極的態度。據說，他在強調文在寅政府國政哲學的同時，有時也會與幹部們產生意見分歧。試圖與美國建立“同盟對話”的新磋商機制，也可能是想在政府任期內取得成果而加快速度。 朝核問題讓青瓦臺等現任政府外交安保核心人士心焦如焚。大部分觀察人士認為，在11月美國大選之前，很難重啟朝美無核化協商。朝鮮露骨地表現出拒絕南北對話的意思。雖然韓國試圖進行人道主義援助，但據精通對朝情報的消息人士透露，朝鮮明確表示“不接受韓國的援助”。 根據美國大選結果，朝美之間的對話窗口有可能重新開啟。朝鮮在明年1月召開第八次勞動黨大會之前，將鞏固內部，然後會以怎樣的對外戰略基調出現，也是個變數。問題是時間。到了明年，韓國將進入下屆大選局面。寄希望於“化學反應”而在河內失敗的朝美首腦會談，無論誰成為美國總統都很難再次上演。盡管如此，政權人士們都不免焦慮，無論以何種方式，都想在朝核問題和韓半島問題上留下文在寅政府的遺產。 因此，外交、統壹、安保部門表示：“執政勢力是不是把解決朝鮮問題的時間表看成了1年半。實際上，時間要遠長於此，這種認識上的差異似乎越來越大。”現在，“對話是必要的，但搞好對話更為重要”“即使向朝鮮讓步，也要做出精巧的讓步”的呼聲越來越高。也就是說，不能再次寄希望於美國總統特朗普廉價向朝鮮提供像韓美聯合軍演這樣價值很高的談判籌碼的方式。 文在寅政府的國政哲學固然重要，但要想重新抓住解決朝核問題的契機，就必須和具有專業性的官員們尋找共同點。越到執政後半期，這樣的配合就越重要。美國大選、黨大會之後，朝鮮不論采取哪種方式，都會重新行動。到時候，青瓦臺著眼長遠，為真正解決問題打下對話基礎，這比起崔次官等個人能長久幹下去，對大韓民國的未來更為重要。

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