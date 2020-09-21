對秋美愛兒子疑惑保持沈默，高喊37次“公正”，就能成為公正社會嗎？. September. 21, 2020 07:32. . 文在寅總統前天在第壹屆青年節紀念致辭中表示：“深切感受到青年們對‘公正’的高度要求，壹定會順應這壹要求”，“將進壹步加強根除兵役不正之風、逃稅調查、體育界暴力的努力。”文在寅總統還表示：“公正是燭光革命的精神，也許不能全部實現，但那是我們政府不可動搖的目標。” 文在寅總統在紀念致辭中似乎意識到了對“公正”價值非常敏感的青年，先後37次提及“公正”壹詞。特別是對於青年們反對的仁川國際航空公司保安要員轉正爭議，他表示，“消除正規職位和非正規職位之間的差別，在另壹方面卻被認為關上了機會之門”，表示將以此作為反省的契機。但是，對於最近引發損害公正性爭議的法務部長秋美愛兒子的兵務特惠疑惑，他卻保持沈默。他在講話中只作了根除聘用、教育、兵役不正之風的原則性表態。 繼去年把整個國家分裂成兩截的曹國事態後，秋美愛部長兒子的特惠疑惑引起了國民、特別是青年們的反感。在軍隊服役期間，即使休假結束了，他也沒有歸隊，而是通過電話延長休假時間，由身為母親的秋部長助理代辦等，出現了這種普通青年難以想象的事情，但檢察機關卻遲遲不肯查明真相，青年們卻因執政黨把秋部長的兒子喻為安重根義士、壹味予以庇護的過分行為而轉過身去。 隨著文在寅總統的沈默時間延長，秋部長兒子的疑惑日益惡化。文在寅總統應該斥責壹直以來對查明真相持消極態度的檢察機關調查組，並敦促迅速展開調查。在這種情況下，執政勢力不僅沒有努力杜絕不公正疑惑，反而圍繞秋部長兒子的疑惑加緊區分派別的陣營對決。文在寅政權上臺時曾是核心支持層的青年們為何轉身離去？應正視這壹點。 制定青年基本法和成立青年政策協調委員會的宏大機構，並不能撫慰青年們的空虛。不會因為高喊了“公正”，就能讓人們相信實現公正社會。核心是通過徹底查明真相，不分黨派，采取任何人都可以接受的有效措施。執政黨不應該對秋部長兒子的疑惑置之不理，使大韓民國再次陷入國論分裂的泥潭。

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