減少和省略現場國政監察，盡量減少傳喚證人. September. 19, 2020 07:18. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 今年在國會國政監查現場，證人出席次數將比以往有所減少，而且幾乎不進行現場監查。這是因為，受新冠疫情的影響，預定於10月5日至24日進行的國政監查標準很有可能大幅修改。 共同民主黨院內相關人士18日表示：“為了預防新冠疫情的擴散，我們計劃盡可能在首爾國會消化當地所有國政監察日程，同時根據常任委員會特點及朝野協商情況，確定國政監察日程。”這是為了盡量減少來往於地方和國會的日程和移動，防止新冠疫情擴散，並針對可能發生的感染事態，方便掌握路線。 由此，國會企劃財政委員會和法制司法委員會、農林畜產食品海洋水產委員會等決定省略或正在討論省略通常在國政監察第二周開始的現場國政監察。企劃財政委員會和法制司法委員會分別直接訪問各地方國稅廳和各地方法院，進行當地國政監察。共同民主黨相關人士表示：“此次將采用只傳喚地方被監查機關的相關人士最少人員到國會的方式進行。” 外交統壹委員會也決定取消在外公館的當地國政監察日程，用視頻代替。這是自1995年引進相關制度以來，首次取消海外當地國政監察日程。國會教育委員會也在討論通過視頻進行部分地區教育廳國政監察的方案。 政治圈內外要求盡量減少證人申請的呼聲也越來越高。其宗旨是，減少企業人士及被監管機構的傳喚，使他們能夠更加集中於面臨新冠疫情危機的狀況。國會政務委員會共同民主黨幹事金秉旭議員16日在自己的臉書賬號上表示，“從克服國難和搞活經濟的角度出發，不會申請非機關質詢的普通（企業家）質詢。不會向此次國政監察申請證人”；保健福祉委員會所屬的該黨議員金元二也提議，“位於抗疫最前線的疾病管理廳應該被排除在國政監察對象之外”。國會相關人士表示：“雖然可能會受到‘水國監’的批評，但通過視頻等代替證人出席，國監時間也維持原樣，因此不會有大的差池。” 有人指出，應以此為契機，把它當作糾正諸如大量申請證人或令人丟臉式的證人申請等錯誤的國會國政監察慣例的機會。國會相關人士表示：“過去曾有人指出，證人申請和資料要求是‘成堆’或‘令人丟臉’式的，效率低下”，“不應該僅限於‘壹次性活動’，應該繼續進行有關國政監察效率化的討論。”

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